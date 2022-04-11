Türkiye
CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna ordusu 17.03’te Donetsk’in Petrovskiy bölgesini bombaladı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220411/belgrada-inen-cin-askeri-kargo-ucaklari-sirp-ordusuna-hq-22-fuze-sistemi-teslimati-yapti-iddiasi-1055473996.html
'Belgrad'a inen Çin askeri kargo uçakları Sırp ordusuna HQ-22 füze sistemi teslimatı yaptı' iddiası
'Belgrad'a inen Çin askeri kargo uçakları Sırp ordusuna HQ-22 füze sistemi teslimatı yaptı' iddiası
Çin'in 6 Y-20 askeri nakliye uçağının daha önce Çin ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Belgrad'a HQ-22 füze sistemleri getirdiği iddia edildi... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T18:23+0300
2022-04-11T18:43+0300
dünya
çin
sırbistan
hq-22
y-20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102564/27/1025642767_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_972f502fc38bcb1a158b4e6ddd9bcea2.jpg
NATO'nun 1999'da Yugoslavya'ya düzenlediği hava harekatının hedefi olan ve Batı'nın Ukrayna gerekçeli Rusya yaptırımlarını uygulamayan Sırbistan'a, hem ABD hem de NATO'nun Rusya'ya maddi destek vermemesi için baskı uyguladığı Çin'den askeri nakliye uçaklarının inmesi dikkat çekti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yeniden seçilmesinin ardından Belgrad'a inen Çin ordusuna ait 6 Y-20'nin taşıdığı kargo spekülasyon yarattı. Medyaya konuşan askeri uzmanlara göre cumartesi günü Çin Hava Kuvvetleri uçakları tarafından Nikola Tesla Havaalanına getirilen kargo, sofistike uçak savar sistemleriydi. Haberlerde bunun daha önce Çin ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Sırp ordusuna HQ-22 karadan havaya füze sistemleri teslimatı olduğu iddiasına yer verildi. The Associated Press (AP) haber ajansı, bununla ilgili görüşünü sorduğu Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan yanıt alamadı. Cumhurbaşkanı Vucic ise 'Sırp ordusunun en yeni gururunu salı ya da çarşamba günü takdim edeceğini' söyleyerek 2019'da anlaşması yapılan orta menzilli füze teslimatını adeta teyit etti.Diğer yandan Pekin, Sırbistan'a düzenli askeri malzeme teslimatını gerçekleştirdikleri açıklamasıyla yetindi.'Operasyonun iki ülkenin yıllık işbirliği planının parçası olduğu, üçüncü tarafları hedef almadığı ve halihazırdaki durumla bir ilgisinin olmadığı' açıklamasını yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, başka ayrıntı vermedi. Uzmanlar, en az iki NATO üyesi ülkenin, Türkiye ve Bulgaristan'ın hava sahası üzerinden Sırbistan'a silah teslimatını 'Çin'in büyüyen küresel erişiminin bir göstergesi' olarak değerlendirdi. Online dergi The Warzone, "Y-20'lerin görünümü, tek tek uçakların bir dizi uçuşunun aksine topluca uçtuklarından şok etkisi yarattı. Sayısı kaç olursa olsun Y-20'nin Avrupa'daki varlığı henüz oldukça yeni bir gelişme" diye yazdı. Sırp askeri analist Aleksandar Radic, "Çinliler kendi güç gösterilerini gerçekleştirdi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220323/kusturica-ukrayna-natonun-1999-yugoslavya-saldirisinin-ikinci-perdesidir-1054972834.html
çin
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102564/27/1025642767_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_43fd2eeb6dc4df93f945a83d4a59d8e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, sırbistan, hq-22, y-20

'Belgrad'a inen Çin askeri kargo uçakları Sırp ordusuna HQ-22 füze sistemi teslimatı yaptı' iddiası

18:23 11.04.2022 (güncellendi: 18:43 11.04.2022)
© AFP 2022 / StringerXian Y-20 tipi Çin askeri nakliye uçağı.
Xian Y-20 tipi Çin askeri nakliye uçağı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / Stringer
Abone olTelegram
Çin'in 6 Y-20 askeri nakliye uçağının daha önce Çin ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Belgrad'a HQ-22 füze sistemleri getirdiği iddia edildi. Vucic de 'Sırp ordusunun en yeni gururunu salı ya da çarşamba günü takdim edeceğini' söyledi. Pekin ise bunun 'düzenli askeri tedarik teslimatı' olduğunu söylemekle yetindi.
NATO'nun 1999'da Yugoslavya'ya düzenlediği hava harekatının hedefi olan ve Batı'nın Ukrayna gerekçeli Rusya yaptırımlarını uygulamayan Sırbistan'a, hem ABD hem de NATO'nun Rusya'ya maddi destek vermemesi için baskı uyguladığı Çin'den askeri nakliye uçaklarının inmesi dikkat çekti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yeniden seçilmesinin ardından Belgrad'a inen Çin ordusuna ait 6 Y-20'nin taşıdığı kargo spekülasyon yarattı.
Medyaya konuşan askeri uzmanlara göre cumartesi günü Çin Hava Kuvvetleri uçakları tarafından Nikola Tesla Havaalanına getirilen kargo, sofistike uçak savar sistemleriydi.
Haberlerde bunun daha önce Çin ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Sırp ordusuna HQ-22 karadan havaya füze sistemleri teslimatı olduğu iddiasına yer verildi.
The Associated Press (AP) haber ajansı, bununla ilgili görüşünü sorduğu Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan yanıt alamadı.
Cumhurbaşkanı Vucic ise 'Sırp ordusunun en yeni gururunu salı ya da çarşamba günü takdim edeceğini' söyleyerek 2019'da anlaşması yapılan orta menzilli füze teslimatını adeta teyit etti.
Diğer yandan Pekin, Sırbistan'a düzenli askeri malzeme teslimatını gerçekleştirdikleri açıklamasıyla yetindi.
'Operasyonun iki ülkenin yıllık işbirliği planının parçası olduğu, üçüncü tarafları hedef almadığı ve halihazırdaki durumla bir ilgisinin olmadığı' açıklamasını yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, başka ayrıntı vermedi.
Uzmanlar, en az iki NATO üyesi ülkenin, Türkiye ve Bulgaristan'ın hava sahası üzerinden Sırbistan'a silah teslimatını 'Çin'in büyüyen küresel erişiminin bir göstergesi' olarak değerlendirdi.
Ünlü yönetmen Emir Kusturica kendi kurduğu The No Smoking Orchestra ile bir konserde - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
Ukrayna krizi
Kusturica: Ukrayna, NATO'nun 1999 Yugoslavya saldırısının ikinci perdesidir
23 Mart, 11:16
Online dergi The Warzone, "Y-20'lerin görünümü, tek tek uçakların bir dizi uçuşunun aksine topluca uçtuklarından şok etkisi yarattı. Sayısı kaç olursa olsun Y-20'nin Avrupa'daki varlığı henüz oldukça yeni bir gelişme" diye yazdı.
Sırp askeri analist Aleksandar Radic, "Çinliler kendi güç gösterilerini gerçekleştirdi" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала