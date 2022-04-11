'Belgrad'a inen Çin askeri kargo uçakları Sırp ordusuna HQ-22 füze sistemi teslimatı yaptı' iddiası
18:23 11.04.2022 (güncellendi: 18:43 11.04.2022)
© AFP 2022 / StringerXian Y-20 tipi Çin askeri nakliye uçağı.
© AFP 2022 / Stringer
Çin'in 6 Y-20 askeri nakliye uçağının daha önce Çin ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Belgrad'a HQ-22 füze sistemleri getirdiği iddia edildi. Vucic de 'Sırp ordusunun en yeni gururunu salı ya da çarşamba günü takdim edeceğini' söyledi. Pekin ise bunun 'düzenli askeri tedarik teslimatı' olduğunu söylemekle yetindi.
NATO'nun 1999'da Yugoslavya'ya düzenlediği hava harekatının hedefi olan ve Batı'nın Ukrayna gerekçeli Rusya yaptırımlarını uygulamayan Sırbistan'a, hem ABD hem de NATO'nun Rusya'ya maddi destek vermemesi için baskı uyguladığı Çin'den askeri nakliye uçaklarının inmesi dikkat çekti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yeniden seçilmesinin ardından Belgrad'a inen Çin ordusuna ait 6 Y-20'nin taşıdığı kargo spekülasyon yarattı.
Medyaya konuşan askeri uzmanlara göre cumartesi günü Çin Hava Kuvvetleri uçakları tarafından Nikola Tesla Havaalanına getirilen kargo, sofistike uçak savar sistemleriydi.
Haberlerde bunun daha önce Çin ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Sırp ordusuna HQ-22 karadan havaya füze sistemleri teslimatı olduğu iddiasına yer verildi.
A sophisticated Chinese anti-aircraft system was delivered to Russian ally Serbia in a veiled operation this weekend, amid Western concerns that an arms buildup in the Balkans during the war in Ukraine could threaten the fragile peace in the region. https://t.co/mzXvjIkXSW— The Associated Press (@AP) April 10, 2022
The Associated Press (AP) haber ajansı, bununla ilgili görüşünü sorduğu Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan yanıt alamadı.
Cumhurbaşkanı Vucic ise 'Sırp ordusunun en yeni gururunu salı ya da çarşamba günü takdim edeceğini' söyleyerek 2019'da anlaşması yapılan orta menzilli füze teslimatını adeta teyit etti.
Diğer yandan Pekin, Sırbistan'a düzenli askeri malzeme teslimatını gerçekleştirdikleri açıklamasıyla yetindi.
China said the delivery “has nothing to do with the current situation".https://t.co/voNnlZv23I— Yahoo Singapore (@YahooSG) April 11, 2022
'Operasyonun iki ülkenin yıllık işbirliği planının parçası olduğu, üçüncü tarafları hedef almadığı ve halihazırdaki durumla bir ilgisinin olmadığı' açıklamasını yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, başka ayrıntı vermedi.
Uzmanlar, en az iki NATO üyesi ülkenin, Türkiye ve Bulgaristan'ın hava sahası üzerinden Sırbistan'a silah teslimatını 'Çin'in büyüyen küresel erişiminin bir göstergesi' olarak değerlendirdi.
Online dergi The Warzone, "Y-20'lerin görünümü, tek tek uçakların bir dizi uçuşunun aksine topluca uçtuklarından şok etkisi yarattı. Sayısı kaç olursa olsun Y-20'nin Avrupa'daki varlığı henüz oldukça yeni bir gelişme" diye yazdı.
Sırp askeri analist Aleksandar Radic, "Çinliler kendi güç gösterilerini gerçekleştirdi" dedi.