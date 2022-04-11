https://tr.sputniknews.com/20220411/belgrada-inen-cin-askeri-kargo-ucaklari-sirp-ordusuna-hq-22-fuze-sistemi-teslimati-yapti-iddiasi-1055473996.html

'Belgrad'a inen Çin askeri kargo uçakları Sırp ordusuna HQ-22 füze sistemi teslimatı yaptı' iddiası

'Belgrad'a inen Çin askeri kargo uçakları Sırp ordusuna HQ-22 füze sistemi teslimatı yaptı' iddiası

Çin'in 6 Y-20 askeri nakliye uçağının daha önce Çin ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Belgrad'a HQ-22 füze sistemleri getirdiği iddia edildi... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T18:23+0300

2022-04-11T18:23+0300

2022-04-11T18:43+0300

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NATO'nun 1999'da Yugoslavya'ya düzenlediği hava harekatının hedefi olan ve Batı'nın Ukrayna gerekçeli Rusya yaptırımlarını uygulamayan Sırbistan'a, hem ABD hem de NATO'nun Rusya'ya maddi destek vermemesi için baskı uyguladığı Çin'den askeri nakliye uçaklarının inmesi dikkat çekti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yeniden seçilmesinin ardından Belgrad'a inen Çin ordusuna ait 6 Y-20'nin taşıdığı kargo spekülasyon yarattı. Medyaya konuşan askeri uzmanlara göre cumartesi günü Çin Hava Kuvvetleri uçakları tarafından Nikola Tesla Havaalanına getirilen kargo, sofistike uçak savar sistemleriydi. Haberlerde bunun daha önce Çin ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Sırp ordusuna HQ-22 karadan havaya füze sistemleri teslimatı olduğu iddiasına yer verildi. The Associated Press (AP) haber ajansı, bununla ilgili görüşünü sorduğu Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan yanıt alamadı. Cumhurbaşkanı Vucic ise 'Sırp ordusunun en yeni gururunu salı ya da çarşamba günü takdim edeceğini' söyleyerek 2019'da anlaşması yapılan orta menzilli füze teslimatını adeta teyit etti.Diğer yandan Pekin, Sırbistan'a düzenli askeri malzeme teslimatını gerçekleştirdikleri açıklamasıyla yetindi.'Operasyonun iki ülkenin yıllık işbirliği planının parçası olduğu, üçüncü tarafları hedef almadığı ve halihazırdaki durumla bir ilgisinin olmadığı' açıklamasını yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, başka ayrıntı vermedi. Uzmanlar, en az iki NATO üyesi ülkenin, Türkiye ve Bulgaristan'ın hava sahası üzerinden Sırbistan'a silah teslimatını 'Çin'in büyüyen küresel erişiminin bir göstergesi' olarak değerlendirdi. Online dergi The Warzone, "Y-20'lerin görünümü, tek tek uçakların bir dizi uçuşunun aksine topluca uçtuklarından şok etkisi yarattı. Sayısı kaç olursa olsun Y-20'nin Avrupa'daki varlığı henüz oldukça yeni bir gelişme" diye yazdı. Sırp askeri analist Aleksandar Radic, "Çinliler kendi güç gösterilerini gerçekleştirdi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220323/kusturica-ukrayna-natonun-1999-yugoslavya-saldirisinin-ikinci-perdesidir-1054972834.html

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çin, sırbistan, hq-22, y-20