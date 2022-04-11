https://tr.sputniknews.com/20220411/binlerce-ukraynali-neo-nazi-genc-kievde-mesaleli-yuruyus-duzenledi-1055457156.html

Binlerce Ukraynalı neo-Nazi genç, Kiev'de meşaleli yürüyüş düzenledi

Binlerce Ukraynalı neo-Nazi genç, Kiev'de meşaleli yürüyüş düzenledi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce neo-Nazi bir araya gelerek meşaleli yürüyüş düzenledi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T09:18+0300

2022-04-11T09:18+0300

2022-04-11T09:19+0300

ukrayna krizi

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svoboda

meşale

yürüyüş

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Rusya'nın askeri harekatı sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, çoğunluğu neo-Nazi Svoboda partisine mensup binlerce genç meşaleli yürüyüş düzenledi.Yürüyüşte, Nazi işbirlikçisi Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera'yı yücelten ve Rusya'ya yönelik hakaret içeren sloganlar kullanıldı.Svoboda, Ukrayna'nın en eski neo-Nazi yapılanmalarından biri ve legal siyasette de varlığını sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220408/nbc-news-rusyaya-karsi-enformasyon-savasi-yuruten-biden-uydurma-istihbarat-silahini-kullaniyor-1055425075.html

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ukrayna, neo-nazi, svoboda, meşale, yürüyüş