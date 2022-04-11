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Binlerce Ukraynalı neo-Nazi genç, Kiev'de meşaleli yürüyüş düzenledi
Binlerce Ukraynalı neo-Nazi genç, Kiev'de meşaleli yürüyüş düzenledi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce neo-Nazi bir araya gelerek meşaleli yürüyüş düzenledi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T09:18+0300
2022-04-11T09:18+0300
2022-04-11T09:19+0300
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Rusya'nın askeri harekatı sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, çoğunluğu neo-Nazi Svoboda partisine mensup binlerce genç meşaleli yürüyüş düzenledi.Yürüyüşte, Nazi işbirlikçisi Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera'yı yücelten ve Rusya'ya yönelik hakaret içeren sloganlar kullanıldı.Svoboda, Ukrayna'nın en eski neo-Nazi yapılanmalarından biri ve legal siyasette de varlığını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/nbc-news-rusyaya-karsi-enformasyon-savasi-yuruten-biden-uydurma-istihbarat-silahini-kullaniyor-1055425075.html
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Binlerce Ukraynalı neo-Nazi genç, Kiev'de meşaleli yürüyüş düzenledi
09:18 11.04.2022 (güncellendi: 09:19 11.04.2022) Abone ol
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce neo-Nazi bir araya gelerek meşaleli yürüyüş düzenledi.
Rusya'nın askeri harekatı sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, çoğunluğu neo-Nazi Svoboda partisine mensup binlerce genç meşaleli yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşte, Nazi işbirlikçisi Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera'yı yücelten ve Rusya'ya yönelik hakaret içeren sloganlar kullanıldı.
Svoboda, Ukrayna'nın en eski neo-Nazi yapılanmalarından biri ve legal siyasette de varlığını sürdürüyor.