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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/binlerce-ukraynali-neo-nazi-genc-kievde-mesaleli-yuruyus-duzenledi-1055457156.html
Binlerce Ukraynalı neo-Nazi genç, Kiev'de meşaleli yürüyüş düzenledi
Binlerce Ukraynalı neo-Nazi genç, Kiev'de meşaleli yürüyüş düzenledi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce neo-Nazi bir araya gelerek meşaleli yürüyüş düzenledi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T09:18+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
neo-nazi
svoboda
meşale
yürüyüş
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Rusya'nın askeri harekatı sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, çoğunluğu neo-Nazi Svoboda partisine mensup binlerce genç meşaleli yürüyüş düzenledi.Yürüyüşte, Nazi işbirlikçisi Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera'yı yücelten ve Rusya'ya yönelik hakaret içeren sloganlar kullanıldı.Svoboda, Ukrayna'nın en eski neo-Nazi yapılanmalarından biri ve legal siyasette de varlığını sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/nbc-news-rusyaya-karsi-enformasyon-savasi-yuruten-biden-uydurma-istihbarat-silahini-kullaniyor-1055425075.html
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ukrayna, neo-nazi, svoboda, meşale, yürüyüş

Binlerce Ukraynalı neo-Nazi genç, Kiev'de meşaleli yürüyüş düzenledi

09:18 11.04.2022 (güncellendi: 09:19 11.04.2022)
© SputnikUkraynalılar, Nazi işbirlikçisi Bandera'yı anmak için sokağa çıktı
Ukraynalılar, Nazi işbirlikçisi Bandera'yı anmak için sokağa çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce neo-Nazi bir araya gelerek meşaleli yürüyüş düzenledi.
Rusya'nın askeri harekatı sürerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, çoğunluğu neo-Nazi Svoboda partisine mensup binlerce genç meşaleli yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşte, Nazi işbirlikçisi Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) kurucusu Stepan Bandera'yı yücelten ve Rusya'ya yönelik hakaret içeren sloganlar kullanıldı.
Svoboda, Ukrayna'nın en eski neo-Nazi yapılanmalarından biri ve legal siyasette de varlığını sürdürüyor.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
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