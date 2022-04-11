https://tr.sputniknews.com/20220411/ft-abdnin-elinde-silaha-donusmesi-dolari-zayiflatabilir-ve-mali-sistemi-bolebilir---1055468073.html

FT: ABD’nin elinde silaha dönüşmesi, doları zayıflatabilir ve mali sistemi bölebilir

FT: ABD’nin elinde silaha dönüşmesi, doları zayıflatabilir ve mali sistemi bölebilir

Financial Times gazetesi, doların, ABD’nin diğer ülkelere karşı kullandığı bir silah haline gelmesinin bu para birimini zayıflatabileceğini ve uluslararası... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T15:24+0300

2022-04-11T15:24+0300

2022-04-11T15:24+0300

ukrayna krizi

financial times

dolar

rusya

abd

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Robin Wigglesworth and Polina Ivanova imzalı yazıda, Rusya’nın döviz rezervlerini donduran yaptırımların, birçok ülkeyi dolardan vazgeçme fikrine ittiği kaydedildi. Yazıda, “ABD ve müttefikleri, doları alenen bu yöntemle silah haline getirerek ABD para birimini zayıflatabilecek ve küresel finansal sistemi rakip bloklara ayırabilecek ve bununla tüm tarafların durumunu daha kötü hale getirebilecek bir geri tepme yaratma riskiyle karşı karşıya” ifadesine yer verildi. Rusya’nın Ukrayna’ya özel operasyonunu kınayan küresel koalisyon eksikliğine dikkat çeken yazarlar, sadece Batı blokunun bulunduğunun, bunun da uluslararası finansların geleceği için büyük sonuçlara yol açabileceğini altını çizdi. Rusya’ya yönelik yaptırımları desteklemeyen ülkelerin Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Meksika olduğu vurgulandı. Doların ölümünün geçmişte sayısız kez öngörüldüğü, fakat ABD para biriminin konumunu korumaya devam ettiği ifade edilen yazıda, “Fakat eğer önümüzdeki yıllarda dolardan istikrarlı vazgeçiş gözlemlenecekse Rusya Merkez Bankası’na yönelik yaptırımlar, bir rakibe baskı yapmak için cesur ve yeni bir yol olmaktan çıkarak doların hakimiyetinin tıpkı ‘Mali Süveyş Kanalı’ gibi azalmaya başladığı ana dönüşebilir” dendi.

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financial times, dolar, rusya, abd