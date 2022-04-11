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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/ft-abdnin-elinde-silaha-donusmesi-dolari-zayiflatabilir-ve-mali-sistemi-bolebilir---1055468073.html
FT: ABD’nin elinde silaha dönüşmesi, doları zayıflatabilir ve mali sistemi bölebilir
FT: ABD’nin elinde silaha dönüşmesi, doları zayıflatabilir ve mali sistemi bölebilir
Financial Times gazetesi, doların, ABD’nin diğer ülkelere karşı kullandığı bir silah haline gelmesinin bu para birimini zayıflatabileceğini ve uluslararası... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T15:24+0300
2022-04-11T15:24+0300
ukrayna krizi
financial times
dolar
rusya
abd
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Robin Wigglesworth and Polina Ivanova imzalı yazıda, Rusya’nın döviz rezervlerini donduran yaptırımların, birçok ülkeyi dolardan vazgeçme fikrine ittiği kaydedildi. Yazıda, “ABD ve müttefikleri, doları alenen bu yöntemle silah haline getirerek ABD para birimini zayıflatabilecek ve küresel finansal sistemi rakip bloklara ayırabilecek ve bununla tüm tarafların durumunu daha kötü hale getirebilecek bir geri tepme yaratma riskiyle karşı karşıya” ifadesine yer verildi. Rusya’nın Ukrayna’ya özel operasyonunu kınayan küresel koalisyon eksikliğine dikkat çeken yazarlar, sadece Batı blokunun bulunduğunun, bunun da uluslararası finansların geleceği için büyük sonuçlara yol açabileceğini altını çizdi. Rusya’ya yönelik yaptırımları desteklemeyen ülkelerin Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Meksika olduğu vurgulandı. Doların ölümünün geçmişte sayısız kez öngörüldüğü, fakat ABD para biriminin konumunu korumaya devam ettiği ifade edilen yazıda, “Fakat eğer önümüzdeki yıllarda dolardan istikrarlı vazgeçiş gözlemlenecekse Rusya Merkez Bankası’na yönelik yaptırımlar, bir rakibe baskı yapmak için cesur ve yeni bir yol olmaktan çıkarak doların hakimiyetinin tıpkı ‘Mali Süveyş Kanalı’ gibi azalmaya başladığı ana dönüşebilir” dendi.
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financial times, dolar, rusya, abd

FT: ABD’nin elinde silaha dönüşmesi, doları zayıflatabilir ve mali sistemi bölebilir

15:24 11.04.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Financial Times gazetesi, doların, ABD’nin diğer ülkelere karşı kullandığı bir silah haline gelmesinin bu para birimini zayıflatabileceğini ve uluslararası mali sistemi bölebileceğini belirtti.
Robin Wigglesworth and Polina Ivanova imzalı yazıda, Rusya’nın döviz rezervlerini donduran yaptırımların, birçok ülkeyi dolardan vazgeçme fikrine ittiği kaydedildi.
Yazıda, “ABD ve müttefikleri, doları alenen bu yöntemle silah haline getirerek ABD para birimini zayıflatabilecek ve küresel finansal sistemi rakip bloklara ayırabilecek ve bununla tüm tarafların durumunu daha kötü hale getirebilecek bir geri tepme yaratma riskiyle karşı karşıya” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya özel operasyonunu kınayan küresel koalisyon eksikliğine dikkat çeken yazarlar, sadece Batı blokunun bulunduğunun, bunun da uluslararası finansların geleceği için büyük sonuçlara yol açabileceğini altını çizdi.
Rusya’ya yönelik yaptırımları desteklemeyen ülkelerin Çin, Brezilya, Güney Afrika ve Meksika olduğu vurgulandı. Doların ölümünün geçmişte sayısız kez öngörüldüğü, fakat ABD para biriminin konumunu korumaya devam ettiği ifade edilen yazıda, “Fakat eğer önümüzdeki yıllarda dolardan istikrarlı vazgeçiş gözlemlenecekse Rusya Merkez Bankası’na yönelik yaptırımlar, bir rakibe baskı yapmak için cesur ve yeni bir yol olmaktan çıkarak doların hakimiyetinin tıpkı ‘Mali Süveyş Kanalı’ gibi azalmaya başladığı ana dönüşebilir” dendi.
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