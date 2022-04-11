https://tr.sputniknews.com/20220411/hakkinda-yurt-disi-cikis-yasagi-verilen-sputnik-estonya-yoneticisi-cerisevadan-aciklama-1055460501.html
Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen Sputnik Estonya yöneticisi Çerışeva'dan mahkemeye tepki
Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen Sputnik Estonya yöneticisi Çerışeva'dan mahkemeye tepki
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Sputnik Estonya Genel Yayın Yönetmeni Çerışeva, tutuklanıp serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T12:15+0300
2022-04-11T12:15+0300
2022-04-11T12:21+0300
ukrayna krizi
elena çerışeva
estonya
sputnik
genel yayın yönetmeni
editör
mahkeme
yurt dışı yasağı
yurt dışı çıkışı
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Sputnik Estonya Genel Yayın Yönetmeni Elena Çerışeva, bugün yaptığı açıklamada, mahkeme tarafından hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağını eleştirdi. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları 'saçma' olarak nitelendiren Çerışeva, Estonya bankaları ve yetkililerinin baskısı nedeniyle Sputnik Estonya internet sitesinin ülkede kapatıldığını, bankaların Sputnik'e ait hesapları dondurduğunu, çalışanların ise birçok kez tehdit aldığını söyledi.Estonya makamları, Cerışeva ve meslektaşı Mati-Dmitry Terestala'yı 1 Mart 2022'de uygulamaya konulan uluslararası yaptırımları ihlal etmekle tutuklanıp daha sonra serbet bırakılmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı da bunun Estonya'daki Rus gazetecilere karşı 'devlet tarafından dayatılan terör kampanyası'nın bir parçası olduğunu söyleyerek bu suçlamaları kınamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/sputnik-estonya-yoneticisi-tallinnde-serbest-birakildi-1055414390.html
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elena çerışeva, estonya, sputnik, genel yayın yönetmeni, editör, mahkeme, yurt dışı yasağı, yurt dışı çıkışı
Hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilen Sputnik Estonya yöneticisi Çerışeva'dan mahkemeye tepki
12:15 11.04.2022 (güncellendi: 12:21 11.04.2022) Abone ol
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Sputnik Estonya Genel Yayın Yönetmeni Çerışeva, tutuklanıp serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, mahkeme heyetinin kendine yönelttiği tüm suçlamalara tepki gösterdi.
Sputnik Estonya Genel Yayın Yönetmeni Elena Çerışeva, bugün yaptığı açıklamada, mahkeme tarafından hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağını eleştirdi.
Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları 'saçma' olarak nitelendiren Çerışeva, Estonya bankaları ve yetkililerinin baskısı nedeniyle Sputnik Estonya internet sitesinin ülkede kapatıldığını, bankaların Sputnik'e ait hesapları dondurduğunu, çalışanların ise birçok kez tehdit aldığını söyledi.
Estonya makamları, Cerışeva ve meslektaşı Mati-Dmitry Terestala'yı 1 Mart 2022'de uygulamaya konulan uluslararası yaptırımları ihlal etmekle tutuklanıp daha sonra serbet bırakılmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı da bunun Estonya'daki Rus gazetecilere karşı 'devlet tarafından dayatılan terör kampanyası'nın bir parçası olduğunu söyleyerek bu suçlamaları kınamıştı.