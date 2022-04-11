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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220411/kremlin-dogruladi-putin-avusturya-basbakani-nehammer-ile-11-nisanda-moskovada-gorusecek-1055453733.html
Kremlin doğruladı: Putin, Avusturya Başbakanı Nehammer ile 11 Nisan'da Moskova'da görüşecek
Kremlin doğruladı: Putin, Avusturya Başbakanı Nehammer ile 11 Nisan'da Moskova'da görüşecek
Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avusturya Başbakanı Nehammer'ı pazartesi günü Kremlin'de ağırlayacağını doğruladı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T00:47+0300
2022-04-11T00:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
karl nehammer
vladimir putin
dmitriy peskov
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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile pazartesi günü Kremlin'de görüşeceğini doğruladı. Peskov, konuyla ilgili "Evet, bunu doğrulayabiliriz" yorumunda bulundu.Avusturya merkezli günlük Kronen Zeitung, Nehammer'a yakın kaynakların pazar günü başbakanın Putin ile Ukrayna hakkında konuşmak için Moskova'ya gideceğini söylediğini aktarmıştı.Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter’dan Kiev’e yaptığı ziyaretin ardından pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini duyurmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin bilgilendirildiYarınki ziyarete hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in bilgilendirildiğini belirten Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin de görüşmeden haberdar edildiğini belirtti.Putin'le ilk yüz yüze görüşmeNehammer, Rusya'nın Ukrayna'ya özel operasyonunun başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin'le yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak.
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ukrayna krizi, karl nehammer, vladimir putin, dmitriy peskov

Kremlin doğruladı: Putin, Avusturya Başbakanı Nehammer ile 11 Nisan'da Moskova'da görüşecek

00:47 11.04.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avusturya Başbakanı Nehammer'ı pazartesi günü Kremlin'de ağırlayacağını doğruladı.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile pazartesi günü Kremlin'de görüşeceğini doğruladı. Peskov, konuyla ilgili "Evet, bunu doğrulayabiliriz" yorumunda bulundu.

Avusturya merkezli günlük Kronen Zeitung, Nehammer'a yakın kaynakların pazar günü başbakanın Putin ile Ukrayna hakkında konuşmak için Moskova'ya gideceğini söylediğini aktarmıştı.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter’dan Kiev’e yaptığı ziyaretin ardından pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin bilgilendirildi

Yarınki ziyarete hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in bilgilendirildiğini belirten Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin de görüşmeden haberdar edildiğini belirtti.

Putin'le ilk yüz yüze görüşme

Nehammer, Rusya'nın Ukrayna'ya özel operasyonunun başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin'le yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak.
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