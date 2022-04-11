https://tr.sputniknews.com/20220411/kremlin-dogruladi-putin-avusturya-basbakani-nehammer-ile-11-nisanda-moskovada-gorusecek-1055453733.html

Kremlin doğruladı: Putin, Avusturya Başbakanı Nehammer ile 11 Nisan'da Moskova'da görüşecek

Kremlin doğruladı: Putin, Avusturya Başbakanı Nehammer ile 11 Nisan'da Moskova'da görüşecek

Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avusturya Başbakanı Nehammer'ı pazartesi günü Kremlin'de ağırlayacağını doğruladı. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T00:47+0300

2022-04-11T00:47+0300

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

karl nehammer

vladimir putin

dmitriy peskov

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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile pazartesi günü Kremlin'de görüşeceğini doğruladı. Peskov, konuyla ilgili "Evet, bunu doğrulayabiliriz" yorumunda bulundu.Avusturya merkezli günlük Kronen Zeitung, Nehammer'a yakın kaynakların pazar günü başbakanın Putin ile Ukrayna hakkında konuşmak için Moskova'ya gideceğini söylediğini aktarmıştı.Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter’dan Kiev’e yaptığı ziyaretin ardından pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğini duyurmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeye ilişkin bilgilendirildiYarınki ziyarete hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in bilgilendirildiğini belirten Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin de görüşmeden haberdar edildiğini belirtti.Putin'le ilk yüz yüze görüşmeNehammer, Rusya'nın Ukrayna'ya özel operasyonunun başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin'le yüz yüze görüşecek ilk Avrupalı hükümet başkanı olacak.

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ukrayna krizi, karl nehammer, vladimir putin, dmitriy peskov