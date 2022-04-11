https://tr.sputniknews.com/20220411/libya-petrol-kurumu-petrol-uretimini-gunluk-3-milyon-varile-cikarabiliriz-1055475495.html
Libya Petrol Kurumu: Petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz
Libya Petrol Kurumu: Petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz
Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, ülkedeki petrol sektörünün geliştirilmesi halinde üretimi günlük 3 milyon varile çıkarabileceklerini... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T19:21+0300
2022-04-11T19:21+0300
2022-04-11T19:21+0300
ekonomi
libya
petrol
varil fiyatı
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Sanallah, NOC'un resmi Facebook sayfası üzerinden görüntülü olarak ülkedeki mevcut petrol üretimi hakkında açıklamalarda bulundu.Libya'daki petrol tesislerinin modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sanallah, "Bu durumların gerçekleşmesi halinde petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz" dedi.Ülkedeki petrol üretiminin kırılgan olduğunu belirten Sanallah, NOC’un 6 milyar Libya dinarından fazla borcu olduğunu hatırlattı.Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulduğu 2021 yılından itibaren günlük petrol üretimini 1,1 milyon varile çıkaran Libya, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında birinci, Cezayir ile Angola'yı geride bırakarak ise Afrika'da ikinci en büyük petrol üreticisi ülke oldu.
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libya, petrol, varil fiyatı
Libya Petrol Kurumu: Petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz
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Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, ülkedeki petrol sektörünün geliştirilmesi halinde üretimi günlük 3 milyon varile çıkarabileceklerini duyurdu.
Sanallah, NOC'un resmi Facebook sayfası üzerinden görüntülü olarak ülkedeki mevcut petrol üretimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Libya'daki petrol tesislerinin modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sanallah, "Bu durumların gerçekleşmesi halinde petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz" dedi.
Ülkedeki petrol üretiminin kırılgan olduğunu belirten Sanallah, NOC’un 6 milyar Libya dinarından fazla borcu olduğunu hatırlattı.
Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulduğu 2021 yılından itibaren günlük petrol üretimini 1,1 milyon varile çıkaran Libya, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında birinci, Cezayir ile Angola'yı geride bırakarak ise Afrika'da ikinci en büyük petrol üreticisi ülke oldu.