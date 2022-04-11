https://tr.sputniknews.com/20220411/libya-petrol-kurumu-petrol-uretimini-gunluk-3-milyon-varile-cikarabiliriz-1055475495.html

Libya Petrol Kurumu: Petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz

Libya Petrol Kurumu: Petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, ülkedeki petrol sektörünün geliştirilmesi halinde üretimi günlük 3 milyon varile çıkarabileceklerini... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T19:21+0300

2022-04-11T19:21+0300

2022-04-11T19:21+0300

ekonomi

libya

petrol

varil fiyatı

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Sanallah, NOC'un resmi Facebook sayfası üzerinden görüntülü olarak ülkedeki mevcut petrol üretimi hakkında açıklamalarda bulundu.Libya'daki petrol tesislerinin modernize edilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Sanallah, "Bu durumların gerçekleşmesi halinde petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz" dedi.Ülkedeki petrol üretiminin kırılgan olduğunu belirten Sanallah, NOC’un 6 milyar Libya dinarından fazla borcu olduğunu hatırlattı.Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulduğu 2021 yılından itibaren günlük petrol üretimini 1,1 milyon varile çıkaran Libya, Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında birinci, Cezayir ile Angola'yı geride bırakarak ise Afrika'da ikinci en büyük petrol üreticisi ülke oldu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libya, petrol, varil fiyatı