https://tr.sputniknews.com/20220411/nariskin-buyuk-petro-bugunku-ukraynadan-haberdar-olsaydi-mezarinda-ters-donerdi-1055463933.html
Narışkin: Büyük Petro bugünkü Ukrayna'dan haberdar olsaydı, mezarında ters dönerdi
Narışkin: Büyük Petro bugünkü Ukrayna'dan haberdar olsaydı, mezarında ters dönerdi
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı ve Rusya Tarih Topluluğu Başkanı Sergey Narışkin, Rus imparatoru Büyük Petro'nun (1. Petro) Ukrayna'nın son 30 yıl... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T13:21+0300
2022-04-11T13:21+0300
2022-04-11T13:21+0300
ukrayna krizi
sergey narışkin
rusya dış istihbart servisi (svr)
rusya
ukrayna
çar büyük petro
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Moskova'da 'Büyük Petro ve Dönemi' adlı bir tarih sergisinin açılışına katılan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna yönetiminin ülkeyi getirdiği noktayı eleştirdi. Narışkin, "En büyük askeri zaferlerden biri, Poltava muharebesinde Büyük Petro tarafından kazanıldı. Görkemli Zaporojya Kazaklarının torunlarının son otuz yılda bu toprakları ne hale getirdiğini öğrenseydi, mezarında ters dönerdi" dedi. Büyük Petro, günümüzde Ukrayna topraklarında yer alan Poltava kentini İsveç'e karşı savaşarak ele geçirmiş ve bu, en önemli askeri zaferlerden biri olarak tarihteki yerini almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220409/rus-disisleri-avrupa-piyasasi-cazibesini-yitiriyor-kuzey-deniz-yolunu-gelistirmeliyiz-1055434209.html
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sergey narışkin, rusya dış istihbart servisi (svr), rusya, ukrayna, çar büyük petro
Narışkin: Büyük Petro bugünkü Ukrayna'dan haberdar olsaydı, mezarında ters dönerdi
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı ve Rusya Tarih Topluluğu Başkanı Sergey Narışkin, Rus imparatoru Büyük Petro'nun (1. Petro) Ukrayna'nın son 30 yıl içinde ne hale geldiğini görse, mezarında ters döneceğini söyledi.
Moskova'da 'Büyük Petro ve Dönemi' adlı bir tarih sergisinin açılışına katılan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna yönetiminin ülkeyi getirdiği noktayı eleştirdi.
Narışkin, "En büyük askeri zaferlerden biri, Poltava muharebesinde Büyük Petro tarafından kazanıldı. Görkemli Zaporojya Kazaklarının torunlarının son otuz yılda bu toprakları ne hale getirdiğini öğrenseydi, mezarında ters dönerdi" dedi.
Büyük Petro, günümüzde Ukrayna topraklarında yer alan Poltava kentini İsveç'e karşı savaşarak ele geçirmiş ve bu, en önemli askeri zaferlerden biri olarak tarihteki yerini almıştı.