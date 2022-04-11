https://tr.sputniknews.com/20220411/nariskin-buyuk-petro-bugunku-ukraynadan-haberdar-olsaydi-mezarinda-ters-donerdi-1055463933.html

Narışkin: Büyük Petro bugünkü Ukrayna'dan haberdar olsaydı, mezarında ters dönerdi

Narışkin: Büyük Petro bugünkü Ukrayna'dan haberdar olsaydı, mezarında ters dönerdi

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı ve Rusya Tarih Topluluğu Başkanı Sergey Narışkin, Rus imparatoru Büyük Petro'nun (1. Petro) Ukrayna'nın son 30 yıl... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T13:21+0300

2022-04-11T13:21+0300

2022-04-11T13:21+0300

ukrayna krizi

sergey narışkin

rusya dış istihbart servisi (svr)

rusya

ukrayna

çar büyük petro

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Moskova'da 'Büyük Petro ve Dönemi' adlı bir tarih sergisinin açılışına katılan Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna yönetiminin ülkeyi getirdiği noktayı eleştirdi. Narışkin, "En büyük askeri zaferlerden biri, Poltava muharebesinde Büyük Petro tarafından kazanıldı. Görkemli Zaporojya Kazaklarının torunlarının son otuz yılda bu toprakları ne hale getirdiğini öğrenseydi, mezarında ters dönerdi" dedi. Büyük Petro, günümüzde Ukrayna topraklarında yer alan Poltava kentini İsveç'e karşı savaşarak ele geçirmiş ve bu, en önemli askeri zaferlerden biri olarak tarihteki yerini almıştı.

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sergey narışkin, rusya dış istihbart servisi (svr), rusya, ukrayna, çar büyük petro