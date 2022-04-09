https://tr.sputniknews.com/20220409/rus-disisleri-avrupa-piyasasi-cazibesini-yitiriyor-kuzey-deniz-yolunu-gelistirmeliyiz-1055434209.html

Rus Dışişleri: Avrupa piyasası cazibesini yitiriyor, Kuzey Deniz Yolu'nu geliştirmeliyiz

Rus Dışişleri: Avrupa piyasası cazibesini yitiriyor, Kuzey Deniz Yolu'nu geliştirmeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Nikolay Korçunov, Avrupa piyasasının cazibesini yitirdiğini ve küresel ekonominin kesintisiz olarak çalışmaya... 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T16:06+0300

2022-04-09T16:06+0300

2022-04-09T16:06+0300

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Sputnik'e demeç veren Korçunov, "Avrupa piyasası, hem belirsiz ekonomik büyüme perspektifleri hem de önemli siyasi ve hukuki riskler nedeniyle eski cazibesini yitiriyor. Son olayların gösterdiği üzere bu riskler, Avrupa'daki partnerlerle işbirliğine istikrarsızlık ve belirsizlik unsuru getiriyor" dedi.Korçunov, tüm küresel ekonominin kesintisiz işleyişinin sağlanması bağlamında başta Kuzey Deniz Yolu olmak üzere kuzey deniz güzergahlarının geliştirilmesinin giderek daha fazla önem kazandığını vurguladı.Rus yetkili, Mart 2021'de Süveyş Kanalı'nda Evergreen şirketine ait bir geminin enlemesine sıkışması sonucu deniz taşımacılığının günlerce durduğunu anımsatarak bu tür gelişmelerin deniz ulaşım koridorlarını çeşitlendirmenin önemini doğruladığının altını çizdi.

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rusya, avrupa, kuzey, ticaret