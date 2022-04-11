https://tr.sputniknews.com/20220411/rogozin-uuideki-partnerlerimizin-istasyonla-ilgili-hizmetler-icin-rubleyle-odeme-yapmasi-gerekecek-1055465441.html
Rogozin: UUİ’deki partnerlerimizin istasyonla ilgili hizmetler için rubleyle ödeme yapması gerekecek
Rogozin: UUİ’deki partnerlerimizin istasyonla ilgili hizmetler için rubleyle ödeme yapması gerekecek
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrılması durumunda, istasyonun işleyişini... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T14:07+0300
2022-04-11T14:07+0300
2022-04-11T14:08+0300
ukrayna krizi
dmitriy rogozin
roscosmos
uui
ruble
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Rogozin, şu anda Rusya’nın kullandığı teknik ekipmanların geliştirilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ekledi. Rogozin, “İstasyonun işleyişi için bizim sunduğumuz katkılarla çözülen sorunları ticari yolla çözüme kavuşturabilirler. Yani ticari ilişkiler kurup bizim sunduğumuz hizmetleri satın alabilirler. İstasyonun Dünya’ya kontrolsüz bir şekilde düşmesini önlemek için ortada buluşabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Bu hizmetlerin ödemelerinin nasıl yapılacağı sorusunu yanıtlayan Rogozin, “Elbette ruble ile” ifadesini kullandı. Rogozin, Rusya’nın UUİ’deki faaliyetlerini durdurmak ve Rus Yörünge Hizmet İstasyonu’na (ROSS) geçmesi durumunda partnerlerine önceden imzalanan prosedürler çerçevesinde haber vereceğini kaydetti. Partnerlerin Rusya olmadan istasyonu muhafaza etmeleri halinde henüz ellerinde olmayan Rus teknik ekipmanların yerinin doldurulması gerektiğini belirten Rogozin, “Belki zamanla bunlar elde edilebilir, ancak Rusya’nın yerinin doldurulabilmesi için hem zaman hem de para harcamaları gerekiyor” dedi. Rusya’nın istasyonun işleyişini sağlamak için kullandığı teknik araçların geliştirilmesinin neredeyse imkansız olduğunu da ekleyen Rogozin, UUİ’nin 2024’ten sonra sessizce ölen bir istasyona dönüşeceğini, zira Rusya olmadan asla tam manasıyla faaliyet gösteremeyeceğini ifade etti.
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dmitriy rogozin, roscosmos, uui, ruble
Rogozin: UUİ’deki partnerlerimizin istasyonla ilgili hizmetler için rubleyle ödeme yapması gerekecek
14:07 11.04.2022 (güncellendi: 14:08 11.04.2022) Abone ol
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrılması durumunda, istasyonun işleyişini sürdürmek için yabancı partnerlerin ruble karşılığında hizmet satın alabileceğini söyledi.
Rogozin, şu anda Rusya’nın kullandığı teknik ekipmanların geliştirilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ekledi.
Rogozin, “İstasyonun işleyişi için bizim sunduğumuz katkılarla çözülen sorunları ticari yolla çözüme kavuşturabilirler. Yani ticari ilişkiler kurup bizim sunduğumuz hizmetleri satın alabilirler. İstasyonun Dünya’ya kontrolsüz bir şekilde düşmesini önlemek için ortada buluşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.
Bu hizmetlerin ödemelerinin nasıl yapılacağı sorusunu yanıtlayan Rogozin, “Elbette ruble ile” ifadesini kullandı.
Rogozin, Rusya’nın UUİ’deki faaliyetlerini durdurmak ve Rus Yörünge Hizmet İstasyonu’na (ROSS) geçmesi durumunda partnerlerine önceden imzalanan prosedürler çerçevesinde haber vereceğini kaydetti.
Partnerlerin Rusya olmadan istasyonu muhafaza etmeleri halinde henüz ellerinde olmayan Rus teknik ekipmanların yerinin doldurulması gerektiğini belirten Rogozin, “Belki zamanla bunlar elde edilebilir, ancak Rusya’nın yerinin doldurulabilmesi için hem zaman hem de para harcamaları gerekiyor” dedi.
Rusya’nın istasyonun işleyişini sağlamak için kullandığı teknik araçların geliştirilmesinin neredeyse imkansız olduğunu da ekleyen Rogozin, UUİ’nin 2024’ten sonra sessizce ölen bir istasyona dönüşeceğini, zira Rusya olmadan asla tam manasıyla faaliyet gösteremeyeceğini ifade etti.