https://tr.sputniknews.com/20220411/rogozin-uuideki-partnerlerimizin-istasyonla-ilgili-hizmetler-icin-rubleyle-odeme-yapmasi-gerekecek-1055465441.html

Rogozin: UUİ’deki partnerlerimizin istasyonla ilgili hizmetler için rubleyle ödeme yapması gerekecek

Rogozin: UUİ’deki partnerlerimizin istasyonla ilgili hizmetler için rubleyle ödeme yapması gerekecek

Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Rusya’nın 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) ayrılması durumunda, istasyonun işleyişini... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T14:07+0300

2022-04-11T14:07+0300

2022-04-11T14:08+0300

ukrayna krizi

dmitriy rogozin

roscosmos

uui

ruble

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102041/65/1020416572_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87dc9ac7d70a08bd8708efede4b943a2.jpg

Rogozin, şu anda Rusya’nın kullandığı teknik ekipmanların geliştirilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ekledi. Rogozin, “İstasyonun işleyişi için bizim sunduğumuz katkılarla çözülen sorunları ticari yolla çözüme kavuşturabilirler. Yani ticari ilişkiler kurup bizim sunduğumuz hizmetleri satın alabilirler. İstasyonun Dünya’ya kontrolsüz bir şekilde düşmesini önlemek için ortada buluşabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Bu hizmetlerin ödemelerinin nasıl yapılacağı sorusunu yanıtlayan Rogozin, “Elbette ruble ile” ifadesini kullandı. Rogozin, Rusya’nın UUİ’deki faaliyetlerini durdurmak ve Rus Yörünge Hizmet İstasyonu’na (ROSS) geçmesi durumunda partnerlerine önceden imzalanan prosedürler çerçevesinde haber vereceğini kaydetti. Partnerlerin Rusya olmadan istasyonu muhafaza etmeleri halinde henüz ellerinde olmayan Rus teknik ekipmanların yerinin doldurulması gerektiğini belirten Rogozin, “Belki zamanla bunlar elde edilebilir, ancak Rusya’nın yerinin doldurulabilmesi için hem zaman hem de para harcamaları gerekiyor” dedi. Rusya’nın istasyonun işleyişini sağlamak için kullandığı teknik araçların geliştirilmesinin neredeyse imkansız olduğunu da ekleyen Rogozin, UUİ’nin 2024’ten sonra sessizce ölen bir istasyona dönüşeceğini, zira Rusya olmadan asla tam manasıyla faaliyet gösteremeyeceğini ifade etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitriy rogozin, roscosmos, uui, ruble