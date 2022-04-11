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https://tr.sputniknews.com/20220411/rosatom-finlandiyada-nukleer-santral-yapimini-surdurme-niyetinde-1055473608.html
Rosatom, Finlandiya’da nükleer santral yapımını sürdürme niyetinde
Rosatom, Finlandiya’da nükleer santral yapımını sürdürme niyetinde
Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren RAOS Project şirketi, Finlandiya’da Hanhikivi 1 nükleer güç santralinin yapımını sürdürme niyetinde olduğunu duyurdu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T18:05+0300
2022-04-11T18:06+0300
ekonomi
rosatom
raos project
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RAOS Project’ten yapılan açıklamada, “Rosatom ve RAOS Project, Hanhikivi 1 projesiyle bağlantılı sözleşme ve kontratlar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek” ifadesine yer verildi.Daha önce Finlandiya Ekonomik Kalkınma Bakanı Mika Lintilä, Hanhikivi 1 nükleer santralinin yapımı için izin vermelerinin kesinlikle mümkün olmadığını açıklamıştı.
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rosatom, raos project

Rosatom, Finlandiya’da nükleer santral yapımını sürdürme niyetinde

18:05 11.04.2022 (güncellendi: 18:06 11.04.2022)
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Fotoğraf bankasına girRosatom
Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
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Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren RAOS Project şirketi, Finlandiya’da Hanhikivi 1 nükleer güç santralinin yapımını sürdürme niyetinde olduğunu duyurdu.
RAOS Project’ten yapılan açıklamada, “Rosatom ve RAOS Project, Hanhikivi 1 projesiyle bağlantılı sözleşme ve kontratlar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek” ifadesine yer verildi.
Daha önce Finlandiya Ekonomik Kalkınma Bakanı Mika Lintilä, Hanhikivi 1 nükleer santralinin yapımı için izin vermelerinin kesinlikle mümkün olmadığını açıklamıştı.
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