https://tr.sputniknews.com/20220411/rosatom-finlandiyada-nukleer-santral-yapimini-surdurme-niyetinde-1055473608.html

Rosatom, Finlandiya’da nükleer santral yapımını sürdürme niyetinde

Rosatom, Finlandiya’da nükleer santral yapımını sürdürme niyetinde

Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren RAOS Project şirketi, Finlandiya’da Hanhikivi 1 nükleer güç santralinin yapımını sürdürme niyetinde olduğunu duyurdu. 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T18:05+0300

2022-04-11T18:05+0300

2022-04-11T18:06+0300

ekonomi

rosatom

raos project

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RAOS Project’ten yapılan açıklamada, “Rosatom ve RAOS Project, Hanhikivi 1 projesiyle bağlantılı sözleşme ve kontratlar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek” ifadesine yer verildi.Daha önce Finlandiya Ekonomik Kalkınma Bakanı Mika Lintilä, Hanhikivi 1 nükleer santralinin yapımı için izin vermelerinin kesinlikle mümkün olmadığını açıklamıştı.

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rosatom, raos project