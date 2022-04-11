https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-iyi-korunan-komuta-merkezi-kinjal-fuzesi-ile-vuruldu-1055477115.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun iyi korunan komuta merkezi Kinjal füzesi ile vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun iyi korunan komuta merkezi Kinjal füzesi ile vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Çasov Yar yerleşimi yakınlarında Ukrayna ordusunun Donbass askeri birliğinin iyi korunan... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T20:20+0300
2022-04-11T20:20+0300
2022-04-11T20:26+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
igor konaşenkov
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
donbass
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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, bugün ayrıca Donetsk bölgesindeki Novogrodovka yerleşiminin yakınlarında aşırı milliyetçi terör örgütü Pravıy Sektor (Sağ Sektör) mensubu olan Nazilerinin ana kamplarının imha edildiğini belirtti.‘Ukrayna Tugayına ve Bölge Savunma Tugayına ait iki bölük füzelerle imha edildi’Konaşenkov, “Gün içinde Lugansk bölgesinin Popasnaya, Novozvanovka ve Zolotoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna 24. Mekanize Tugayının ve Bölge Savunma Tugayının komuta ve gözlem merkezi, iki bölük tutunma noktası, iki bölük taktik grubu yüksek hassasiyetli kara tabanlı füzelerle etkisiz hale getirildi” diye konuştu.
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konaşenkov, igor konaşenkov, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, donbass
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun iyi korunan komuta merkezi Kinjal füzesi ile vuruldu
20:20 11.04.2022 (güncellendi: 20:26 11.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Çasov Yar yerleşimi yakınlarında Ukrayna ordusunun Donbass askeri birliğinin iyi korunan bir komuta merkezinin Kinjal füzesi ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, bugün ayrıca Donetsk bölgesindeki Novogrodovka yerleşiminin yakınlarında aşırı milliyetçi terör örgütü Pravıy Sektor (Sağ Sektör) mensubu olan Nazilerinin ana kamplarının imha edildiğini belirtti.
‘Ukrayna Tugayına ve Bölge Savunma Tugayına ait iki bölük füzelerle imha edildi’
Konaşenkov, “Gün içinde Lugansk bölgesinin Popasnaya, Novozvanovka ve Zolotoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna 24. Mekanize Tugayının ve Bölge Savunma Tugayının komuta ve gözlem merkezi, iki bölük tutunma noktası, iki bölük taktik grubu yüksek hassasiyetli kara tabanlı füzelerle etkisiz hale getirildi” diye konuştu.