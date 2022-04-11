https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-iyi-korunan-komuta-merkezi-kinjal-fuzesi-ile-vuruldu-1055477115.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun iyi korunan komuta merkezi Kinjal füzesi ile vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun iyi korunan komuta merkezi Kinjal füzesi ile vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Çasov Yar yerleşimi yakınlarında Ukrayna ordusunun Donbass askeri birliğinin iyi korunan... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T20:20+0300

2022-04-11T20:20+0300

2022-04-11T20:26+0300

ukrayna krizi

konaşenkov

igor konaşenkov

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

donbass

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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, bugün ayrıca Donetsk bölgesindeki Novogrodovka yerleşiminin yakınlarında aşırı milliyetçi terör örgütü Pravıy Sektor (Sağ Sektör) mensubu olan Nazilerinin ana kamplarının imha edildiğini belirtti.‘Ukrayna Tugayına ve Bölge Savunma Tugayına ait iki bölük füzelerle imha edildi’Konaşenkov, “Gün içinde Lugansk bölgesinin Popasnaya, Novozvanovka ve Zolotoye yerleşim bölgelerinde Ukrayna 24. Mekanize Tugayının ve Bölge Savunma Tugayının komuta ve gözlem merkezi, iki bölük tutunma noktası, iki bölük taktik grubu yüksek hassasiyetli kara tabanlı füzelerle etkisiz hale getirildi” diye konuştu.

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