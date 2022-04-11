https://tr.sputniknews.com/20220411/rusya-suriye-hava-savunmasi-9-nisanda-israilin-hava-saldirisini-puskurttu-1055453404.html
Rusya: Suriye hava savunması 9 Nisan’da İsrail’in hava saldırısını püskürttü
Rusya: Suriye hava savunması 9 Nisan’da İsrail’in hava saldırısını püskürttü
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail savaş uçaklarının 9 Nisan Cumartesi günü Suriye’nin Lazkiye bölgesine 5 güdümlü füzeyle... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T00:10+0300
2022-04-11T00:10+0300
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israil
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “9 Nisan günü 18.45’ten 18.52’ye kadar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik savaş uçağı, Lübnan’ın hava sahasından, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki hedeflere 5 adet güdümlü füzeyle saldırı düzenledi. Suriye Hava Savunması’nın nöbetçi güçleri, Suriye ordusunun hizmetindeki Rus yapımı S-125 ve Pantsir-S hava savunma sistemleriyle 3 füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.İsrail’in hava saldırısı sonucu, sivil altyapı tesislerinde küçük maddi hasarın oluştuğunu anlatan Juravlyov, saldırıda ölen ve yaralananların olmadığını kaydetti.
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rusya, suriye, israil, lazkiye, hava saldırısı
Rusya: Suriye hava savunması 9 Nisan’da İsrail’in hava saldırısını püskürttü
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail savaş uçaklarının 9 Nisan Cumartesi günü Suriye’nin Lazkiye bölgesine 5 güdümlü füzeyle saldırdığını, Suriye hava savunmasının 3 füzeyi etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “9 Nisan günü 18.45’ten 18.52’ye kadar, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 4 adet F-16 taktik savaş uçağı, Lübnan’ın hava sahasından, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki hedeflere 5 adet güdümlü füzeyle saldırı düzenledi. Suriye Hava Savunması’nın nöbetçi güçleri, Suriye ordusunun hizmetindeki Rus yapımı S-125 ve Pantsir-S hava savunma sistemleriyle 3 füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.
İsrail’in hava saldırısı sonucu, sivil altyapı tesislerinde küçük maddi hasarın oluştuğunu anlatan Juravlyov, saldırıda ölen ve yaralananların olmadığını kaydetti.