https://tr.sputniknews.com/20220411/tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-1-yarali-1055459218.html
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı
İstanbul Bağcılar'da TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa süreli trafiğe... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T10:54+0300
2022-04-11T10:54+0300
2022-04-11T10:54+0300
yaşam
türkiye
zincirleme kaza
tem otoyolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055459188_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_5447eb05b39527d9883c15b8afd1b9b5.jpg
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 2 otomobil, bir kamyon ve bir hafif ticari araç, saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol Ankara istikametine bir süre kapandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, otoyoldaki araçlar polisin çalışmalarından sonra olay yerinden çekildi. TEM Otoyolu, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220319/bolu-dagi-tuneli-istanbul-yonu-zincirleme-kaza-sonrasi-trafige-acildi-1054880761.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055459188_26:0:573:410_1920x0_80_0_0_29972668fd672bd92152a5b47a4a1929.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, zincirleme kaza, tem otoyolu
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı
Abone ol
İstanbul Bağcılar'da TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 2 otomobil, bir kamyon ve bir hafif ticari araç, saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.
Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol Ankara istikametine bir süre kapandı.
Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, otoyoldaki araçlar polisin çalışmalarından sonra olay yerinden çekildi.
TEM Otoyolu, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.