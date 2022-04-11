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TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı
İstanbul Bağcılar'da TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa süreli trafiğe... 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T10:54+0300
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yaşam
türkiye
zincirleme kaza
tem otoyolu
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TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 2 otomobil, bir kamyon ve bir hafif ticari araç, saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol Ankara istikametine bir süre kapandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, otoyoldaki araçlar polisin çalışmalarından sonra olay yerinden çekildi. TEM Otoyolu, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220319/bolu-dagi-tuneli-istanbul-yonu-zincirleme-kaza-sonrasi-trafige-acildi-1054880761.html
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türkiye, zincirleme kaza, tem otoyolu

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

10:54 11.04.2022
© DHATEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© DHA
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İstanbul Bağcılar'da TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 2 otomobil, bir kamyon ve bir hafif ticari araç, saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.
Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol Ankara istikametine bir süre kapandı.
Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, otoyoldaki araçlar polisin çalışmalarından sonra olay yerinden çekildi.
TEM Otoyolu, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.
Bolu Dağı Tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
TÜRKİYE
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, zincirleme kaza sonrası trafiğe açıldı
19 Mart, 20:29
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