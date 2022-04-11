https://tr.sputniknews.com/20220411/tem-otoyolunda-zincirleme-kaza-1-yarali-1055459218.html

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 yaralı

İstanbul Bağcılar'da TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa süreli trafiğe... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T10:54+0300

2022-04-11T10:54+0300

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yaşam

türkiye

zincirleme kaza

tem otoyolu

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TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 2 otomobil, bir kamyon ve bir hafif ticari araç, saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol Ankara istikametine bir süre kapandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, otoyoldaki araçlar polisin çalışmalarından sonra olay yerinden çekildi. TEM Otoyolu, araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220319/bolu-dagi-tuneli-istanbul-yonu-zincirleme-kaza-sonrasi-trafige-acildi-1054880761.html

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türkiye, zincirleme kaza, tem otoyolu