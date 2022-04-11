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https://tr.sputniknews.com/20220411/the-times-isvec-ve-finlandiya-haziran-ayinda-natoya-katilabilir---1055454600.html
The Times: İsveç ve Finlandiya haziran ayında NATO'ya katılabilir
The Times: İsveç ve Finlandiya haziran ayında NATO'ya katılabilir
İsveç ve Finlandiya'nın bu yaz NATO'ya katılmayı planladığı ve böylece NATO'nun üye sayısının 30'dan 32'ye çıkabileceği belirtildi. 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T02:45+0300
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The Times'ın haberine göre NATO'nun üye sayısı İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımıyla 30'dan 32'ye yükselebilir. Gazete, Finlandiya'nın haziran ayında ittifaka katılmak için başvuruda bulunmasının beklendiğini, İsveç'in de Finlandiya'nın ardından başvuru yapabileceğini yazdı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birçok kez ittifakın, İsveç'in yanı sıra Finlandiya'yı da kabul etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
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the times, isveç, finlandiya, nato

The Times: İsveç ve Finlandiya haziran ayında NATO'ya katılabilir

02:45 11.04.2022
© REUTERS / Pascal RossignolNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
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İsveç ve Finlandiya'nın bu yaz NATO'ya katılmayı planladığı ve böylece NATO'nun üye sayısının 30'dan 32'ye çıkabileceği belirtildi.
The Times'ın haberine göre NATO'nun üye sayısı İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımıyla 30'dan 32'ye yükselebilir.
Gazete, Finlandiya'nın haziran ayında ittifaka katılmak için başvuruda bulunmasının beklendiğini, İsveç'in de Finlandiya'nın ardından başvuru yapabileceğini yazdı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birçok kez ittifakın, İsveç'in yanı sıra Finlandiya'yı da kabul etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
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