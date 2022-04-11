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Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti 11.04.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
türkiye
işsizlik
genç işsizlik
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik rakamını açıkladı. İşsizlik şubat ayında yüzde 10.7 olarak gerçekleşti.
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türkiye, işsizlik, genç işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti

10:02 11.04.2022 (güncellendi: 10:18 11.04.2022)
© AAİşsizlik
İşsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
© AA
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Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik rakamını açıkladı. İşsizlik şubat ayında yüzde 10.7 olarak gerçekleşti.
Geleneksel MÜSiAD İftar Programı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İftara katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
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Bakan Nebati: Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz
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