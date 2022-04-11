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Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti 11.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-11T10:02+0300
2022-04-11T10:02+0300
2022-04-11T10:18+0300
ekonomi
türkiye
işsizlik
genç işsizlik
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik rakamını açıkladı. İşsizlik şubat ayında yüzde 10.7 olarak gerçekleşti.
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türkiye, işsizlik, genç işsizlik, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti
10:02 11.04.2022 (güncellendi: 10:18 11.04.2022) Abone ol
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta 0.5 puanlık azalışla yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işsizlik rakamını açıkladı. İşsizlik şubat ayında yüzde 10.7 olarak gerçekleşti.