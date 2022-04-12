https://tr.sputniknews.com/20220412/abd-disisleri-bakanligi-sanghaydaki-personeline-kentten-ayrilma-talimati-verdi-1055485419.html

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanghay’daki personeline kentten ayrılma talimatı verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin yönetiminin başlattığı Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Şanghay'daki zorunlu olmayan Dışişleri personelinin şehri terk etmesi... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T05:29+0300

2022-04-12T05:29+0300

2022-04-12T05:28+0300

şangay

koronavirüs

vaka

çin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1054693387_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_890b7914180da519b2acc49c2d12dc88.jpg

Bakanlığın Çin ile ilgili yayımladığı seyahat uyarısında, "Yerel yasaların keyfi olarak uygulanması ve Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahati yeniden gözden geçirin" ifadesine yer verildi.Uyarıda, Hong Kong, Jilin ve Şanghay eyaletlerinde 'ebeveynleri çocuklarından ayıracak dereceye varan keyfi kısıtlamalara' dikkat çekilerek şöyle denildi:“11 Nisan 2022'de Bakanlık, Kovid-19 vakalarındaki artış ve Çin'in salgınla ilgili kısıtlamalarının etkisi nedeniyle acil olmayan ABD hükümeti çalışanlarının ve tüm aile üyelerinin Şanghay Başkonsolosluğundan ayrılması talimatını verdi.”25 milyon nüfuslu Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan karantinadan dolayı insanların evlerinden çıkmasının yasaklandığı ve kentte yiyecek kıtlığı yaşandığı bildirilmişti.

şangay

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şangay, koronavirüs, vaka, çin