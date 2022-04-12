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https://tr.sputniknews.com/20220412/almanyada-enflasyon-yuzde-73e-yukselerek-rekor-kirdi-1055490275.html
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3'e yükselerek rekor kırdı
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3'e yükselerek rekor kırdı
Almanya'da yıllık enflasyonun mart ayında açıklanan yüzde 5.1'den yüzde 7.3'e yükselerek rekor kırdığı açıklandı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T11:06+0300
2022-04-12T11:08+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
istatistik
almanya federal istatistik ofisi (destatis)
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede yıllık enflasyonun mart ayında açıklanan yüzde 5.1'den yüzde 7.3'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu.Böylelikle nihai rakamlar, geçen ayın sonlarında yayınlanan tahminlerle çakışmış oldu.Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon rakamı, 1992 yılında yüzde 6.2 olarak açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220411/ingilterede-gida-bankalarindan-hukumete-cagri-kirilma-noktasindayiz-bir-seyler-yapin-1055458681.html
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almanya, enflasyon, istatistik, almanya federal istatistik ofisi (destatis)

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3'e yükselerek rekor kırdı

11:06 12.04.2022 (güncellendi: 11:08 12.04.2022)
© REUTERS / Hannibal HanschkeAlmanya bayrağı
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Almanya'da yıllık enflasyonun mart ayında açıklanan yüzde 5.1'den yüzde 7.3'e yükselerek rekor kırdığı açıklandı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede yıllık enflasyonun mart ayında açıklanan yüzde 5.1'den yüzde 7.3'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu.
Böylelikle nihai rakamlar, geçen ayın sonlarında yayınlanan tahminlerle çakışmış oldu.
Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon rakamı, 1992 yılında yüzde 6.2 olarak açıklanmıştı.
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