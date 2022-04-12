https://tr.sputniknews.com/20220412/almanyada-enflasyon-yuzde-73e-yukselerek-rekor-kirdi-1055490275.html
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3'e yükselerek rekor kırdı
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3'e yükselerek rekor kırdı
Almanya'da yıllık enflasyonun mart ayında açıklanan yüzde 5.1'den yüzde 7.3'e yükselerek rekor kırdığı açıklandı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T11:06+0300
2022-04-12T11:06+0300
2022-04-12T11:08+0300
ekonomi
almanya
enflasyon
istatistik
almanya federal istatistik ofisi (destatis)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103091/07/1030910717_43:0:3456:1920_1920x0_80_0_0_4b980892e3174f458ae3156f4a4d4499.jpg
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede yıllık enflasyonun mart ayında açıklanan yüzde 5.1'den yüzde 7.3'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu.Böylelikle nihai rakamlar, geçen ayın sonlarında yayınlanan tahminlerle çakışmış oldu.Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon rakamı, 1992 yılında yüzde 6.2 olarak açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220411/ingilterede-gida-bankalarindan-hukumete-cagri-kirilma-noktasindayiz-bir-seyler-yapin-1055458681.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103091/07/1030910717_470:0:3030:1920_1920x0_80_0_0_4dfd0e31301ee131f9070c554c04a3c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, enflasyon, istatistik, almanya federal istatistik ofisi (destatis)
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7.3'e yükselerek rekor kırdı
11:06 12.04.2022 (güncellendi: 11:08 12.04.2022) Abone ol
Almanya'da yıllık enflasyonun mart ayında açıklanan yüzde 5.1'den yüzde 7.3'e yükselerek rekor kırdığı açıklandı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede yıllık enflasyonun mart ayında açıklanan yüzde 5.1'den yüzde 7.3'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu.
Böylelikle nihai rakamlar, geçen ayın sonlarında yayınlanan tahminlerle çakışmış oldu.
Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon rakamı, 1992 yılında yüzde 6.2 olarak açıklanmıştı.