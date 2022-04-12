https://tr.sputniknews.com/20220412/areda-arastirmasi-turk-halkinin-yuzde-51i-turkiyenin-abye-girmemesi-gerektigini-dusunuyor-1055495307.html

Areda araştırması: Türk halkının yüzde 51’i Türkiye’nin AB'ye girmemesi gerektiğini düşünüyor

Areda araştırması: Türk halkının yüzde 51’i Türkiye’nin AB'ye girmemesi gerektiğini düşünüyor

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliği bir yılan hikayesine dönmüşken “Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi” anketinde de dikkat çekici... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T14:02+0300

2022-04-12T14:02+0300

2022-04-12T14:13+0300

görüş

türkiye

avrupa birliği

anket

ankara

avrupa

şangay işbirliği örgütü

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2 bin kişinin katılım sağladığı Areda Survey’in anketinde katılımcıların yüzde 90.2’si “AB’nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilemediği” konusunda görüş bildirdi. “Size göre Türkiye bir Avrupa ülkesi midir?” sorusuna ise yüzde 50.7 ‘evet’ yanıtını verirken yüzde 49.3’lük bir kısım ise bunun aksi yönde görüş bildirdi.Katılımcılardan yüzde 65.8’i “Türkiye’nin hiçbir zaman AB’ye üye olamayacağını”, yüzde 20.6’sı “uzun vadede üye olabileceğini” ve yüzde 13,6’sı ise “kısa vadede üye olacağını" düşünüyor. Türkiye’nin AB’ye girmesini destekleyenlerin oranı yüzde 48.6’da kalırken Türk halkının yüzde 51.4’ü ise girmemesi gerektiği yönünde yanıt verdi. Ankete katılanların yüzde 44.8’i ise Türkiye’nin AB’ye tam üyelik başvurusunu geri çekmesi gerektiğini belirtti.“Türkiye’nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur?” sorusuna verilen cevaplar da dikkat çekiyor. Katılımcılardan yüzde 52.6’sı “Türkiye, merkez ülkesidir”, yüzde 26.3’ü “Türkiye, Avrupa ülkesidir”, yüzde 14.2’si “Türkiye, Ortadoğu ülkesidir” ve yüzde 6.9’u ise “Türkiye, Asya ülkesidir” cevabını verdi.Türkiye’nin AB’ye alternatif olarak Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 38.6 olarak kayıtlara geçti.Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 21-24 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden ‘Profil Bazlı Dijital Panel Araştırması’ CAWI ile gerçekleştirildi.

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2022

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