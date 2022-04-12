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https://tr.sputniknews.com/20220412/areda-arastirmasi-turk-halkinin-yuzde-51i-turkiyenin-abye-girmemesi-gerektigini-dusunuyor-1055495307.html
Areda araştırması: Türk halkının yüzde 51’i Türkiye’nin AB'ye girmemesi gerektiğini düşünüyor
Areda araştırması: Türk halkının yüzde 51’i Türkiye’nin AB'ye girmemesi gerektiğini düşünüyor
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliği bir yılan hikayesine dönmüşken “Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi” anketinde de dikkat çekici... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T14:02+0300
2022-04-12T14:13+0300
görüş
türkiye
avrupa birliği
anket
ankara
avrupa
şangay işbirliği örgütü
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2 bin kişinin katılım sağladığı Areda Survey’in anketinde katılımcıların yüzde 90.2’si “AB’nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilemediği” konusunda görüş bildirdi. “Size göre Türkiye bir Avrupa ülkesi midir?” sorusuna ise yüzde 50.7 ‘evet’ yanıtını verirken yüzde 49.3’lük bir kısım ise bunun aksi yönde görüş bildirdi.Katılımcılardan yüzde 65.8’i “Türkiye’nin hiçbir zaman AB’ye üye olamayacağını”, yüzde 20.6’sı “uzun vadede üye olabileceğini” ve yüzde 13,6’sı ise “kısa vadede üye olacağını" düşünüyor. Türkiye’nin AB’ye girmesini destekleyenlerin oranı yüzde 48.6’da kalırken Türk halkının yüzde 51.4’ü ise girmemesi gerektiği yönünde yanıt verdi. Ankete katılanların yüzde 44.8’i ise Türkiye’nin AB’ye tam üyelik başvurusunu geri çekmesi gerektiğini belirtti.“Türkiye’nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur?” sorusuna verilen cevaplar da dikkat çekiyor. Katılımcılardan yüzde 52.6’sı “Türkiye, merkez ülkesidir”, yüzde 26.3’ü “Türkiye, Avrupa ülkesidir”, yüzde 14.2’si “Türkiye, Ortadoğu ülkesidir” ve yüzde 6.9’u ise “Türkiye, Asya ülkesidir” cevabını verdi.Türkiye’nin AB’ye alternatif olarak Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 38.6 olarak kayıtlara geçti.Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 21-24 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden ‘Profil Bazlı Dijital Panel Araştırması’ CAWI ile gerçekleştirildi.
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Areda araştırması: Türk halkının yüzde 51’i Türkiye’nin AB'ye girmemesi gerektiğini düşünüyor

14:02 12.04.2022 (güncellendi: 14:13 12.04.2022)
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliği bir yılan hikayesine dönmüşken “Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi” anketinde de dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre Türk halkının yüzde 65.8’i Türkiye’nin AB’ye alınmayacağını yüzde 51’i ise Türkiye’nin zaten AB’ye girmemesi gerektiğini savunuyor.
2 bin kişinin katılım sağladığı Areda Survey’in anketinde katılımcıların yüzde 90.2’si “AB’nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilemediği” konusunda görüş bildirdi. “Size göre Türkiye bir Avrupa ülkesi midir?” sorusuna ise yüzde 50.7 ‘evet’ yanıtını verirken yüzde 49.3’lük bir kısım ise bunun aksi yönde görüş bildirdi.
Katılımcılardan yüzde 65.8’i “Türkiye’nin hiçbir zaman AB’ye üye olamayacağını”, yüzde 20.6’sı “uzun vadede üye olabileceğini” ve yüzde 13,6’sı ise “kısa vadede üye olacağını" düşünüyor. Türkiye’nin AB’ye girmesini destekleyenlerin oranı yüzde 48.6’da kalırken Türk halkının yüzde 51.4’ü ise girmemesi gerektiği yönünde yanıt verdi. Ankete katılanların yüzde 44.8’i ise Türkiye’nin AB’ye tam üyelik başvurusunu geri çekmesi gerektiğini belirtti.
“Türkiye’nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur?” sorusuna verilen cevaplar da dikkat çekiyor. Katılımcılardan yüzde 52.6’sı “Türkiye, merkez ülkesidir”, yüzde 26.3’ü “Türkiye, Avrupa ülkesidir”, yüzde 14.2’si “Türkiye, Ortadoğu ülkesidir” ve yüzde 6.9’u ise “Türkiye, Asya ülkesidir” cevabını verdi.
Türkiye’nin AB’ye alternatif olarak Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 38.6 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 21-24 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden ‘Profil Bazlı Dijital Panel Araştırması’ CAWI ile gerçekleştirildi.
© Fotoğraf : Areda Survey

Türkiye AB'ye girmeli midir?

Türkiye AB&#x27;ye girmeli midir? - Sputnik Türkiye
1/6
© Fotoğraf : Areda Survey

Türkiye AB'ye girmeli midir?

© Fotoğraf : Areda Survey

Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili hangisini düşünüyorsunuz?

Türkiye&#x27;nin AB üyeliği ile ilgili hangisini düşünüyorsunuz? - Sputnik Türkiye
2/6
© Fotoğraf : Areda Survey

Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili hangisini düşünüyorsunuz?

© Fotoğraf : Areda Survey

Türkiye’nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur?

Türkiye’nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur? - Sputnik Türkiye
3/6
© Fotoğraf : Areda Survey

Türkiye’nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur?

© Fotoğraf : Areda SurveyTürkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi
Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi - Sputnik Türkiye
4/6
© Fotoğraf : Areda Survey
Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi
© Fotoğraf : Areda Survey

AB'nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilediğini düşünüyor musunuz?

AB&#x27;nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilediğini düşünüyor musunuz? - Sputnik Türkiye
5/6
© Fotoğraf : Areda Survey

AB'nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilediğini düşünüyor musunuz?

© Fotoğraf : Areda Survey

Size göre Türkiye bir Avrupa ülkesi midir?

Size göre Türkiye bir Avrupa ülkesi midir? - Sputnik Türkiye
6/6
© Fotoğraf : Areda Survey

Size göre Türkiye bir Avrupa ülkesi midir?

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