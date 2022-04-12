https://tr.sputniknews.com/20220412/birlesme-tamamlandi-warner-bros-discovery-11-nisanda-nasdaqta-islem-gorecek-1055501987.html

Birleşme tamamlandı, Warner Bros. Discovery 11 Nisan'da Nasdaq'ta işlem görecek

Birleşme tamamlandı, Warner Bros. Discovery 11 Nisan'da Nasdaq'ta işlem görecek

TV reality devi Discovery ve dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi AT&T, WarnerMedia-Discovery birleşimi için işlemlerin tamamlandığını duyurdu... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T16:42+0300

2022-04-12T16:42+0300

2022-04-12T16:49+0300

warner bros

yaşam

discovery channel

nasdaq

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WarnerBros ve Discovery'nin bu anlaşmayla aynı çatı altında buluşmasının ardından, izleyiciler WarnerMedia ve Discovery'nin eğlence, spor ve haber içerikleriyle birlikte; Discovery Channel, CNN, CNN+, Eurosport, HBO, HBO Max, Food Network, TLC, TNT, TBS, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Cartoon Network gibi içeriklere de erişebilecek.Birleşmeyi ve borsa haberini duyuran Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, bu haberin sadece kendilerini için değil, hisse sahipleri, reklamcılar, yapım ortakları ve en önemlisi dünya çapındaki müşterileri için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.NTV'nin aktardığına göre AT&T CEO'su John Stankey'de anlaşmanın önemine dikkat çekerken, yeni bir 'bağlanabilirlik' çağının başında olduklarını söyledi.Stankey, iki şirketin birleşmesinin WarnerMedia'nın medya ve yayıncılık alanındaki var olan lider pozisyonuna güç katacağını söyledi.AT&T ve Discovery, 40.4 milyar dolar nakit ve bir kısım borçlara karşılık anlaşma sağlarken, 11 Nisan Pazartesi günü Nasdaq'ta gong WarnerBros. Discovery için çalacak ve işlemler başlayacak.Hisse senetleri, Nasdaq'ta 'WBD' koduyla işlem görecek.

https://tr.sputniknews.com/20220310/warner-bros-dc-filmlerinin-vizyon-tarihlerini-degistirdi-1054609189.html

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warner bros, discovery channel, nasdaq