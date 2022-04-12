https://tr.sputniknews.com/20220412/botsvanada-4-kiside-omicron-varyantinin-ba4-ve-ba5-alt-varyantlarina-rastlandi-1055484853.html

Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı

Botsvana'da 4 kişide Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandı

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4 kişide Omicron varyantının yeni BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandığı bildirildi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T04:48+0300

2022-04-12T04:48+0300

2022-04-12T04:48+0300

koronavirüs

omicron

koronavirüs

botsvana

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Botsvana Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaşları 30 ila 50 arasında değişen ve tamamı aşılanmış 4 kişide, daha önce İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da tespit edilen BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının görüldüğü belirtildi.Açıklamada, bu kişilerde hafif semptomlar gözlendiği kaydedilirken, halka paniğe kapılmadan mevcut tedbirleri sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) 11 Nisan'da yapılan açıklamada, BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının daha bulaşıcı veya ölümcül olup olmadığını değerlendirmek için çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

botsvana

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omicron, koronavirüs, botsvana