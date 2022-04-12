https://tr.sputniknews.com/20220412/bulgaristandan-aralarinda-turkiyenin-de-bulundugu-10-ulke-icin-asi-sertifikasi-karari---1055510833.html
Bulgaristan'dan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke için 'aşı sertifikası' kararı
Bulgaristan'dan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke için 'aşı sertifikası' kararı
Bulgaristan, 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeden, ülkelerine girişte istenen Avrupa Birliği onaylı aşı... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T23:13+0300
2022-04-12T23:13+0300
2022-04-12T23:14+0300
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bulgaristan
aşı
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Bulgaristan, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden ülkelerine girişte AB onaylı aşı sertifikası ibrazı zorunluluğu getirmişti.Koronavirüste son dönemde vakaların düşmesi ve aşılamanın ardından, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni aldığı kararla bu zorunluluğu 13 Nisan itibariyle kaldıracağını duyurdu. Konuyla ilgili haberi Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından paylaştı.Büyükelçiliğin konu ile ilgili paylaşımında, Türkiye’den Bulgaristan’a seyahatlerde Covid- 19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğunun olmayacağı ifade edildi.Paylaşımda, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada aralarında ülkemizin de bulunduğu 10 ülkeden (Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır) Bulgaristan’a yapılacak seyahatlerde 13 Nisan 2022 tarihi itibariyle AB Dijital Covid Sertifikası veya benzeri bir belge talep edilmeyeceği ifade edilmektedir. 13 Nisan 2022 tarihinden sonra ülkemizden Bulgaristan’a yönelik seyahatlerde Covid-19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır" denildi.
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bulgaristan, aşı, türkiye
Bulgaristan'dan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke için 'aşı sertifikası' kararı
23:13 12.04.2022 (güncellendi: 23:14 12.04.2022) Abone ol
Bulgaristan, 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkeden, ülkelerine girişte istenen Avrupa Birliği onaylı aşı sertifikasının talep edilmeyeceğini açıkladı.
Bulgaristan, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden ülkelerine girişte AB onaylı aşı sertifikası ibrazı zorunluluğu getirmişti.
Koronavirüste son dönemde vakaların düşmesi ve aşılamanın ardından, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni aldığı kararla bu zorunluluğu 13 Nisan itibariyle kaldıracağını duyurdu. Konuyla ilgili haberi Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyükelçiliğin konu ile ilgili paylaşımında, Türkiye’den Bulgaristan’a seyahatlerde Covid- 19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğunun olmayacağı ifade edildi.
Paylaşımda, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada aralarında ülkemizin de bulunduğu 10 ülkeden (Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır) Bulgaristan’a yapılacak seyahatlerde 13 Nisan 2022 tarihi itibariyle AB Dijital Covid Sertifikası veya benzeri bir belge talep edilmeyeceği ifade edilmektedir. 13 Nisan 2022 tarihinden sonra ülkemizden Bulgaristan’a yönelik seyahatlerde Covid-19 aşı sertifikası, test veya hastalığın geçirildiğine dair bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır" denildi.