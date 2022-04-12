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DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli
DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen insan papilloma virüsünün (HPV) tek dozunun, kanseri önlemek için yeterli olduğunu açıkladı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T02:20+0300
2022-04-12T02:20+0300
yaşam
hpv
hpv aşısı
rahim ağzı kanseri
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Aşı etkililiklerine dair araştırmaları değerlendirmek üzere 4-7 Nisan'da toplanan DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), toplantıların ardından yayımladığı değerlendirmede HPV aşısının etkililiğine ilişkin son verileri paylaştı.Grubun değerlendirmesinde, "tek doz HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yeterli düzeyde sağlam koruma sağladığı" sonucuna varıldı.HPV aşısına dair araştırma sonucunun "ezber bozucu" nitelikte olduğu ve dünya genelinde tek doz kullanımının, orta ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin aşıya erişimini sağlayıp daha fazla kanser vakasını önleyebileceği vurgulandı.SAGE'nin bundan önceki yönergelerinde çocuk, genç ve yetişkin kadınlara 2 doz HPV aşısı tavsiyesi yapılmıştı.Her yıl 300 bin kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyorDSÖ'nün verilerine göre rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl 300 binin üzerinde kadın yaşamını yitiriyor.Her 10 rahim ağzı kanseri vakasından 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde görülürken bu vakalara genellikle HPV aşısına erişim eksikliği sebep oluyor.DSÖ, "Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmeyi Hızlandırmak için Küresel Strateji" programı kapsamında, dünyadaki kadınların yüzde 90'ına HPV aşısı uygulanmasını ve yüzde 70'ine kanser taraması yaptırılmasını hedefliyor.Bu tedbirlerin alınması halinde 2050'ye kadar rahim ağzı kanseri ölümlerinin yüzde 40 azalacağı öngörülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220105/eczaci-kilinc-ucretsiz-olsun-diye-mucadele-ederken-su-an-parasiyla-dahi-hpv-asisina-ulasamiyoruz-1052440489.html
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hpv, hpv aşısı, rahim ağzı kanseri

DSÖ: Tek doz HPV aşısı rahim ağzı kanserini önlemek için yeterli

02:20 12.04.2022
© DHAHPV aşısı
HPV aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© DHA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen insan papilloma virüsünün (HPV) tek dozunun, kanseri önlemek için yeterli olduğunu açıkladı.
Aşı etkililiklerine dair araştırmaları değerlendirmek üzere 4-7 Nisan'da toplanan DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), toplantıların ardından yayımladığı değerlendirmede HPV aşısının etkililiğine ilişkin son verileri paylaştı.
Grubun değerlendirmesinde, "tek doz HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı yeterli düzeyde sağlam koruma sağladığı" sonucuna varıldı.
HPV aşısına dair araştırma sonucunun "ezber bozucu" nitelikte olduğu ve dünya genelinde tek doz kullanımının, orta ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin aşıya erişimini sağlayıp daha fazla kanser vakasını önleyebileceği vurgulandı.
SAGE'nin bundan önceki yönergelerinde çocuk, genç ve yetişkin kadınlara 2 doz HPV aşısı tavsiyesi yapılmıştı.

Her yıl 300 bin kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor

DSÖ'nün verilerine göre rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl 300 binin üzerinde kadın yaşamını yitiriyor.
Her 10 rahim ağzı kanseri vakasından 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde görülürken bu vakalara genellikle HPV aşısına erişim eksikliği sebep oluyor.
DSÖ, "Rahim Ağzı Kanserini Yok Etmeyi Hızlandırmak için Küresel Strateji" programı kapsamında, dünyadaki kadınların yüzde 90'ına HPV aşısı uygulanmasını ve yüzde 70'ine kanser taraması yaptırılmasını hedefliyor.
Bu tedbirlerin alınması halinde 2050'ye kadar rahim ağzı kanseri ölümlerinin yüzde 40 azalacağı öngörülüyor.
HPV aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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