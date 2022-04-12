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https://tr.sputniknews.com/20220412/guney-koreli-muzik-grubu-kapadokya-develerine-sarki-yapti-1055504733.html
Güney Koreli müzik grubu, Kapadokya develerine şarkı yaptı
Güney Koreli müzik grubu, Kapadokya develerine şarkı yaptı
Kapadokya’yı gezmeye gelen Güney Koreli Hip Hop müzik grubu WiHi, 'Capadocia Camel' ismini verdikleri bir şarkı yaptı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T18:16+0300
2022-04-12T18:16+0300
yaşam
güney kore
kapadokya
deve
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Daha önce de Türkiye’de gezdikleri yerlerde klip çekimi yapan grup, son olarak Kapadokya’da deveye bindi. Deve üzerinde Kapadokya’yı gezen Güney Koreli HipHop müzik grubu WiHi, Capadocia Camel ismini verdikleri şarkı besteledi. Kapadokya Bölgesinde çektikleri klibi sosyal medya hesaplarından yayınlayan grup, Kapadokya’nın da tanıtımına katkıda bulundu.Deve Çiftliği işletmecisi Kemal Güntaş, "Hiphop müzik grubu misafirlerimiz vardı. Bölgeyi deve üzerinde gezerken birde klip çekmişler. Bizim için gurur kaynağı oldu. Bölgeyi ve Kapadokya’yı deve ile birlikte andıkları bir klip ve albümlerinde bir parça oldu. Bölgemizde birçok aktivite var. Tırnak içinde söylüyorum, bu aktivitelerin en başında balon turları gelmesine rağmen balon diye bir parça yok. Artık Kapadokya Deve diye bir albümümüz oldu” ifadelerini kullandı.
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güney kore, kapadokya, deve

Güney Koreli müzik grubu, Kapadokya develerine şarkı yaptı

18:16 12.04.2022
© İHA / ASIM ÇAPACI-AW593716Güney Koreli müzik grubu
Güney Koreli müzik grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© İHA / ASIM ÇAPACI-AW593716
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Kapadokya’yı gezmeye gelen Güney Koreli Hip Hop müzik grubu WiHi, 'Capadocia Camel' ismini verdikleri bir şarkı yaptı.
Daha önce de Türkiye’de gezdikleri yerlerde klip çekimi yapan grup, son olarak Kapadokya’da deveye bindi. Deve üzerinde Kapadokya’yı gezen Güney Koreli HipHop müzik grubu WiHi, Capadocia Camel ismini verdikleri şarkı besteledi. Kapadokya Bölgesinde çektikleri klibi sosyal medya hesaplarından yayınlayan grup, Kapadokya’nın da tanıtımına katkıda bulundu.
Deve Çiftliği işletmecisi Kemal Güntaş, "Hiphop müzik grubu misafirlerimiz vardı. Bölgeyi deve üzerinde gezerken birde klip çekmişler. Bizim için gurur kaynağı oldu. Bölgeyi ve Kapadokya’yı deve ile birlikte andıkları bir klip ve albümlerinde bir parça oldu. Bölgemizde birçok aktivite var. Tırnak içinde söylüyorum, bu aktivitelerin en başında balon turları gelmesine rağmen balon diye bir parça yok. Artık Kapadokya Deve diye bir albümümüz oldu” ifadelerini kullandı.
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