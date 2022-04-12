https://tr.sputniknews.com/20220412/kabine-bugun-toplaniyor-1055485763.html

Kabine bugün toplanıyor

Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplanacak. Rusya-Ukrayna savaşı toplantıdaki öncelikli gündem başlıklarından biri olacak. Toplantıda... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T06:15+0300

2022-04-12T06:15+0300

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politika

cumhurbaşkanlığı kabinesi

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.Bakü-Erivan barış süreciDış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.Fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler masada olacakToplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak.Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.Ayrıca, emeklilerin ikramiyelerindeki artışın da yeniden masaya yatırılması bekleniyor. Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cumhurbaşkanlığı kabinesi