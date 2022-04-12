https://tr.sputniknews.com/20220412/kamu-is-baskani-ekonomik-kosullarin-bu-kadar-acimasiz-oldugu-surecte-kimse-borclarini-odeyemiyor-1055509161.html

Kamu-İş Başkanı: Ekonomik koşulların bu kadar acımasız olduğu süreçte kimse borçlarını ödeyemiyor

Kamu-İş Başkanı: Ekonomik koşulların bu kadar acımasız olduğu süreçte kimse borçlarını ödeyemiyor

Bireysel kredilerin 1 trilyon TL'yi aşmasını değerlendiren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Ekonomik koşulların bu kadar acımasız... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T22:07+0300

2022-04-12T22:07+0300

2022-04-12T22:07+0300

ekonomi

borç

ekonomi

birleşik kamu- iş

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yazılı bir açıklama yaparak vatandaşın artan borçluluğuna dikkat çekti.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler ocakta geçen yıla göre yüzde 21 artarak 1 trilyon 52 milyar liraya yükselmişti. Bireysel kredilerin yüzde 45’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 29’unu konut kredileri, yüzde 20’sini kredi kartları ve yüzde 5’ini taşıt kredileri oluşturmuştu.Bireysel kredi kullanan kişi sayısı ise son bir yılda yaklaşık 1.3 milyon kişi artarak 35,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 30 bin TL olmuştu.Sözcü'nün haberine göre Bu rakamlara dikkat çeken Balık, “Ekonomik koşulların bu kadar acımasız olduğu süreçte yurttaşlar artık borçlarını ödeyemiyor. Her geçen gün borç rakamları katlanarak artıyor” dedi."TL tasarrufu olan acı şekilde cezalandırılıyor"Balık, “Yurttaşların toplam borcuna bakacak olursak; 837 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 239 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 5.1 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 8,5 milyar liralık artış yaşandı” dedi.“Bireysel kredilerdeki artış, yurttaşların cebinde olmayan parayı tüketerek enflasyonu daha da artırmaktadır” diyen Balık, “Türk lirasının güven kaybı yaşaması ve enflasyon oranlarının üç hanelere çıktığı bu süreçte AK Parti iktidarı Türk lirasında duran tasarrufları acı bir şekilde cezalandırmaya devam etmektedir” diye konuştu.'İcra takibi borçları 27.7 milyar liraya ulaştı'“Yurttaşların zamanında ödeyemediği borçlarına bankalar tarafından icra takibi başlatılan borçları, nisan ayında 27.7 milyar liraya ulaşmıştır” diyen Balık, şöyle devam etti:“Yani, yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.8 oranında artmıştır. İcra dairelerinde işlem yapılmak üzere bekleyen dosya sayıları yıllık bazda 1 milyon 702 bin adet artarak 23 milyon 500 bine ulaşmıştır"

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borç, ekonomi, birleşik kamu- iş