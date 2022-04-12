https://tr.sputniknews.com/20220412/le-penin-onerisine-macrondan-destek-1055510484.html

Le Pen'in önerisine Macron'dan destek

Le Pen'in önerisine Macron'dan destek

Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen, cumhurbaşkanının görev süresinin tekrar edilmemesi kaydıyla 7 yıla çıkarılmasını önerdi. Le Pen'in önerisini destekleyen... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T22:58+0300

2022-04-12T22:58+0300

2022-04-12T22:58+0300

dünya

fransa

marine le pen

emmanuel macron

seçim

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Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen, cumhurbaşkanının görev süresinin tekrar edilmemesi kaydıyla 7 yıla çıkarılmasını teklif etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Le Pen'in teklifini destekledi, 7 yıllık tek dönem kararının Fransızlara bırakılmasını istedi.Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.Le Pen, Vernon kentinden düzenlendiği basın toplantısında, kurumların yenilenmesine yönelik önerilerini dile getirdi.Cumhurbaşkanının görev süresinin tekrar edilmemesi kaydıyla 7 yıla çıkarılmasını teklif eden Le Pen, bunun "Cumhurbaşkanlığı makamının prestijini ve cumhurbaşkanının eylem planı kapasitesini artıracağını" savundu.Öte yandan mevcut cumhurbaşkanı Macron da Le Pen’in önerisini destekleyerek 7 yıllık tek dönem kararının Fransızlara bırakılmasını istedi.Fransa’da cumhurbaşkanlarının görev süresi 2000'de yapılan düzenlemeyle 7 yıldan 5 yıla indirilmişti.2008'den bu yana ise bir cumhurbaşkanı art arda iki defa görev yapabiliyor.

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