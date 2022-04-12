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https://tr.sputniknews.com/20220412/pentagon-abd-ve-hindistan-uzay-alaninda-savunma-takasi-baslatacak-1055483341.html
Pentagon: ABD ve Hindistan uzay alanında ‘savunma takası’ başlatacak
Pentagon: ABD ve Hindistan uzay alanında ‘savunma takası’ başlatacak
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ve Hindistan’ın bu yılın sonuna kadar askeri kurumlar arasında uzay alanında bir ‘savunma takası’ başlatacaklarını... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
pentagon
abd
hindistan
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ABD ve Hindistan arasında 2+2 formatında yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Austin, “Bu yılın sonuna kadar Uzay Komutanlığımız ve Hindistan Savunma Uzay Ajansı arasında yeni bir savunma takası başlatmayı taahhüdünü yineliyoruz” ifadelerini kullandı.ABD’li yetkili ayrıca siber alanda da iki ülke arasındaki işbirliğinin büyüdüğünü sözlerine ekledi.
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, abd, hindistan

Pentagon: ABD ve Hindistan uzay alanında ‘savunma takası’ başlatacak

01:12 12.04.2022
© REUTERS / MICHAEL MCCOYLloyd Austin
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / MICHAEL MCCOY
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ve Hindistan’ın bu yılın sonuna kadar askeri kurumlar arasında uzay alanında bir ‘savunma takası’ başlatacaklarını belirtti.
ABD ve Hindistan arasında 2+2 formatında yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Austin, “Bu yılın sonuna kadar Uzay Komutanlığımız ve Hindistan Savunma Uzay Ajansı arasında yeni bir savunma takası başlatmayı taahhüdünü yineliyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD’li yetkili ayrıca siber alanda da iki ülke arasındaki işbirliğinin büyüdüğünü sözlerine ekledi.
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