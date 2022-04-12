https://tr.sputniknews.com/20220412/pentagon-abd-ve-hindistan-uzay-alaninda-savunma-takasi-baslatacak-1055483341.html

Pentagon: ABD ve Hindistan uzay alanında ‘savunma takası’ başlatacak

Pentagon: ABD ve Hindistan uzay alanında ‘savunma takası’ başlatacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ve Hindistan’ın bu yılın sonuna kadar askeri kurumlar arasında uzay alanında bir ‘savunma takası’ başlatacaklarını... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T01:12+0300

2022-04-12T01:12+0300

2022-04-12T01:11+0300

dünya

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

pentagon

abd

hindistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055483316_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d8910d76eb949e56e60a7ce426eed38e.jpg

ABD ve Hindistan arasında 2+2 formatında yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Austin, “Bu yılın sonuna kadar Uzay Komutanlığımız ve Hindistan Savunma Uzay Ajansı arasında yeni bir savunma takası başlatmayı taahhüdünü yineliyoruz” ifadelerini kullandı.ABD’li yetkili ayrıca siber alanda da iki ülke arasındaki işbirliğinin büyüdüğünü sözlerine ekledi.

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

amerikan savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, abd, hindistan