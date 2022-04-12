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Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T11:53+0300
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türkiye
ilahiyat
zekeriya beyaz
istanbul
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Bir süredir hastanede tedavi gören İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 84 yaşında hayatını kaybetti.Beyaz, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı.Alzheimer hastası da olan Beyaz, kurtarılamadı. Zekeriya Beyaz için yarın Esenler Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Beyaz'ın cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220407/kargo-grubunun-eski-solisti-koray-candemirin-annesi-9-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1055390165.html
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ilahiyat, zekeriya beyaz, istanbul

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

11:53 12.04.2022 (güncellendi: 12:22 12.04.2022)
© İHAProf. Dr. Zekeriya Beyaz
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© İHA
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Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Beyaz, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı.
Alzheimer hastası da olan Beyaz, kurtarılamadı. Zekeriya Beyaz için yarın Esenler Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Beyaz'ın cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
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Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
7 Nisan, 16:18
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