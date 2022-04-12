https://tr.sputniknews.com/20220412/prof-dr-zekeriya-beyaz-hayatini-kaybetti-1055492053.html
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T11:53+0300
2022-04-12T11:53+0300
2022-04-12T12:22+0300
türkiye
ilahiyat
zekeriya beyaz
istanbul
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Bir süredir hastanede tedavi gören İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 84 yaşında hayatını kaybetti.Beyaz, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı.Alzheimer hastası da olan Beyaz, kurtarılamadı. Zekeriya Beyaz için yarın Esenler Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Beyaz'ın cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220407/kargo-grubunun-eski-solisti-koray-candemirin-annesi-9-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1055390165.html
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ilahiyat, zekeriya beyaz, istanbul
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti
11:53 12.04.2022 (güncellendi: 12:22 12.04.2022) Abone ol
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir hastanede tedavi gören İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Beyaz, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı.
Alzheimer hastası da olan Beyaz, kurtarılamadı. Zekeriya Beyaz için yarın Esenler Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Beyaz'ın cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.