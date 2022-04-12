https://tr.sputniknews.com/20220412/prof-dr-zekeriya-beyaz-hayatini-kaybetti-1055492053.html

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T11:53+0300

2022-04-12T11:53+0300

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türkiye

ilahiyat

zekeriya beyaz

istanbul

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Bir süredir hastanede tedavi gören İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 84 yaşında hayatını kaybetti.Beyaz, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alındı.Alzheimer hastası da olan Beyaz, kurtarılamadı. Zekeriya Beyaz için yarın Esenler Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Beyaz'ın cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

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ilahiyat, zekeriya beyaz, istanbul