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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220412/putin-rus-gucleri-ukraynada-cesurca-ve-etkili-bicimde-gorev-yapiyor-1055491141.html
Putin: Rus güçleri, Ukrayna'da cesurca ve etkili biçimde görev yapıyor
Putin: Rus güçleri, Ukrayna'da cesurca ve etkili biçimde görev yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekata katılan Rus askerlerin görevlerini cesurca ve etkili biçimde yerine getirdiğini vurguladı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T11:36+0300
2022-04-12T11:46+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amur Bölgesi'ndeki Vostoçnıy Doğu Üssü'nü ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.Putin, "Bugün subaylarımız Donbass'ta, Ukrayna'da özel askeri harekatta yer alıyor. Donbass cumhuriyetlerinin sakinlerine yardım ediyorlar. Cesurca, yetkin, etkili ve verimli bir şekilde hareket ediyorlar, eşsiz, muadili olmayan en modern silah türlerini kullanıyorlar" dedi.Ukrayna'daki özel askeri harekatın doğru bir adım olduğunu, başka seçenekleri kalmadığını belirten Putin, harekatla birlikte Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alındığının altını çizdi.
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vladimir putin

Putin: Rus güçleri, Ukrayna'da cesurca ve etkili biçimde görev yapıyor

11:36 12.04.2022 (güncellendi: 11:46 12.04.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekata katılan Rus askerlerin görevlerini cesurca ve etkili biçimde yerine getirdiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amur Bölgesi'ndeki Vostoçnıy Doğu Üssü'nü ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.
Putin, "Bugün subaylarımız Donbass'ta, Ukrayna'da özel askeri harekatta yer alıyor. Donbass cumhuriyetlerinin sakinlerine yardım ediyorlar. Cesurca, yetkin, etkili ve verimli bir şekilde hareket ediyorlar, eşsiz, muadili olmayan en modern silah türlerini kullanıyorlar" dedi.
Ukrayna'daki özel askeri harekatın doğru bir adım olduğunu, başka seçenekleri kalmadığını belirten Putin, harekatla birlikte Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alındığının altını çizdi.
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