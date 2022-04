https://tr.sputniknews.com/20220412/sanghayin-iki-haftadir-ev-hapsindeki-25-milyonluk-nufusunun-66-milyonuna-sartli-tahliye-1055509398.html

Şanghay'ın iki haftadır 'ev hapsindeki' 25 milyonluk nüfusunun 6.6 milyonuna 'şartlı tahliye'

Şanghay'ın iki haftadır 'ev hapsindeki' 25 milyonluk nüfusunun 6.6 milyonuna 'şartlı tahliye'

Çin'in en büyük şehri ve ekonomik kalbi Şanghay'da Kovid vakaları nedeniyle mart sonunda ilan edilen kapanma bir miktar gevşetildi.

Şanghay'ın son iki haftayı evde 'hapis' geçiren 25 milyonluk nüfusunun bir kısmının bugünden itibaren şartlı evden çıkış iznine kavuştuğu belirtildi. ABD merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı, Şanghay merkezli Çin haber sitesi The Paper'a dayanarak, 6.6 milyon Şanghaylının evden çıkmasına izin verildiğini, ancak bunların bazılarının kendi mahallelerinin dışına çıkmasına izin verilmediğini bildirdi. Buna göre son iki haftada hiç vaka kaydedilmeyen bölgelerde yaşayanlar evlerinden çıkabilecek ve yine son iki haftada hiç vaka kaydedilmeyen bölgelere gidebilecek. Bu kategoriye 4.8 milyon insan giriyor. Son bir haftadır hiç vaka kaydedilmeyen bölgelerde yaşayanlar ise evlerinden çıkabilecek, ama mahallelerini terk edemeyecek. Bu kategoriye 1.8 milyon insan giriyor.Geçen hafta yeni vakaların kaydedildiği karantina bölgelerinde yaşayan 15 milyon kişi için evden çıkma yasağı yürürlükte kalırken, resmi nüfusun kalan 3.4 milyonunun statüsü açıklığa kavuşmadı. Evden çıkma izni verilen şehir sakinlerine mümkün olduğu kadar evde kalmaları çağrısını eksik etmeyen hükümet, Şanghay'da bazı marketler ve eczanelerin yeniden açılacağını duyurdu.Ancak Çinli sağlık yetkilileri, kısmı gevşemeye rağmen Şanghay'ın henüz yeni koronavirüs dalgasını kontrol altına alamadığı uyarısını yaptı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan Lei Zhenglong, basın toplantısında "Bu salgın hızlı büyüme döneminde. Topluluk içinde bulaşma etkin şekilde dizginlenmedi" dedi. 28 Mart'ta aniden ilan edilen kapanma yüzünden işyerlerinin çoğu kepenk indirmek zorunda kalırken, evden çıkmamaları emredilen milyonlarca kişi gıda ve ilaca erişememekten duydukları öfkeyi sosyal medyaya yansıttı. Testleri pozitif çıkanlar da dağıtıldıkları geçici karantina tesislerinin çok kalabalık ve sağlıksız olmasından şikayetlerini duyurdu.Bu arada ABD yönetimi, Şanhgay Konsolosluğu'nda varlığı zaruri olmayan tüm çalışanlarını geri çektiğini açıkladı.Çin, koronavirüse karşı en baştan beri her vakayı tecrit etmeye yönelik sıfır hoşgörü politikası uygularken, Çin Dışişleri Bakanlığı, pandemi uygulamalarını savunarak Washington'ı tahliyeyi siyasal amaçlarına alet etmekle suçladı.Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi, en büyük şehri, imalat ve ticaret merkezi Guangzhou da pazartesi günü 27 enfeksiyonun saptanmasının ardından alarm verdi. Girişlerin yasaklandığı Guangzhou'nun 19 milyonluk nüfusunun testten geçirileceği açıklandı. Daha önce Şanghay nüfusunun tamamına da test yapılmıştı. Dün Şanghay'da sadece 998'i semptom gösteren 23 bin 346 yeni vaka kaydedildi. Şanghay'da yeni dalgada toplam vaka sayısı 200 bini geçti, ama hiç ölüm bildirilmedi. Dün Şanghay dahil Çin çapında 23 bin 387'si semptom göstermeyen 24 bin 659 yeni vaka açıklandı.Çin'in en zengin şehrinden kapanma altında 'aç kaldık' feryatlarının yükselmesi, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin Komünist Partisi'nin iki dönem liderlik geleneğini bozarak üçüncü dönem görev alacağını açıklamasının beklendiği yıla denk geldi. Bazı haneler hükümetin kapı kapı dağıttığı gıda paketlerinin kendilerine hiç ulaşmadığından yakınırken, cumartesi sosyal medyaya düşen bir videonun Songjiang semtinde süpermarket basıp kutu kutu gıda ürünlerini evlerine götüren insanları gösterdiği iddia edildi. Polis ise olayın Şanghay'da yaşandığını yalanladı. Videonun Şanghay'ın batısındaki Kunshan'da yaşayan bir erkek tarafından paylaşıldığı, zanlının uydurmalarla kamu düzenini bozmaktan idari cezaya çarptırıldığı belirtilen polis açıklamasında, videonun ne zaman nerede çekildiğine açıklık getirilmedi. AP, videonun kaynağını ve ne zaman, nerede çekildiğini bulamadığını belirtti.

