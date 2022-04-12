https://tr.sputniknews.com/20220412/sarkozyden-macrona-destek-gerekli-deneyime-sahip-1055490690.html

Sarkozy'den Macron'a destek: 'Uluslararası krize karşı gerekli deneyime sahip'

Sarkozy'den Macron'a destek: 'Uluslararası krize karşı gerekli deneyime sahip'

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Emmanuel Macron'u desteklediğini belirten bir mesaj... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T11:28+0300

2022-04-12T11:28+0300

2022-04-12T11:30+0300

dünya

nicolas sarkozy

fransa

destek

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

seçim

emmanuel macron

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Adaylardan görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Marine Le Pen bugün başkanlık için yarışacak.Ülkede seçim heyecanı devam ederken, Fransa'nın eski muhafazakar Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yarışta Macron'u desteklediğini belirtti.Twitter hesabından paylaştığı gönderide Sarkozy, Macron için "Her zamankinden daha karmaşık, derin bir uluslararası krizle karşı karşıya olduğumuz için gerekli deneyime sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220411/macron-muslumanlarin-dinlerinin-emrettigi-gibi-yemek-yemelerini-engelleyen-bir-fransa-istemiyorum-1055453540.html

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nicolas sarkozy, fransa, destek, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, seçim, emmanuel macron