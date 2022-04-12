https://tr.sputniknews.com/20220412/sarkozyden-macrona-destek-gerekli-deneyime-sahip-1055490690.html
Sarkozy'den Macron'a destek: 'Uluslararası krize karşı gerekli deneyime sahip'
Sarkozy'den Macron'a destek: 'Uluslararası krize karşı gerekli deneyime sahip'
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Emmanuel Macron'u desteklediğini belirten bir mesaj... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T11:28+0300
2022-04-12T11:28+0300
2022-04-12T11:30+0300
dünya
nicolas sarkozy
fransa
destek
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
seçim
emmanuel macron
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Adaylardan görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Marine Le Pen bugün başkanlık için yarışacak.Ülkede seçim heyecanı devam ederken, Fransa'nın eski muhafazakar Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yarışta Macron'u desteklediğini belirtti.Twitter hesabından paylaştığı gönderide Sarkozy, Macron için "Her zamankinden daha karmaşık, derin bir uluslararası krizle karşı karşıya olduğumuz için gerekli deneyime sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220411/macron-muslumanlarin-dinlerinin-emrettigi-gibi-yemek-yemelerini-engelleyen-bir-fransa-istemiyorum-1055453540.html
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Sarkozy'den Macron'a destek: 'Uluslararası krize karşı gerekli deneyime sahip'
11:28 12.04.2022 (güncellendi: 11:30 12.04.2022) Abone ol
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Emmanuel Macron'u desteklediğini belirten bir mesaj paylaştı.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Adaylardan görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Marine Le Pen bugün başkanlık için yarışacak.
Ülkede seçim heyecanı devam ederken, Fransa'nın eski muhafazakar Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yarışta Macron'u desteklediğini belirtti.
Twitter hesabından paylaştığı gönderide Sarkozy, Macron için "Her zamankinden daha karmaşık, derin bir uluslararası krizle karşı karşıya olduğumuz için gerekli deneyime sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.