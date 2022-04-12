https://tr.sputniknews.com/20220412/yolcuyu-dovdugu-iddia-edilen-iett-soforu-tutuklandi-1055508166.html
Yolcuyu dövdüğü iddia edilen İETT şoförü tutuklandı
Yolcuyu dövdüğü iddia edilen İETT şoförü tutuklandı
Fatih'te 74 yaşındaki Kadir Şahin, bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından dövüldüğünü iddia etti. Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu. İETT... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T20:54+0300
2022-04-12T20:54+0300
2022-04-12T20:54+0300
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Olay, cumartesi günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi.Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisine saldırdığını ileri sürdü.Otobüsten indikten sonra bayıldıEli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.İETT, soruşturma başlattıŞikayet üzerine polisin olaya ilişkin çalışması sürdürülürken İETT de şoför hakkında idari soruşturma başlattı.İETT yetkililerince alınan ifadesinde şoförün, yolcu yoğunluğu nedeniyle kapıya sıkışmaması için ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Alaaddin M. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcı tarafından sorgulanan şoför, adli raporlar ve şüphelinin kaçamaklı ifadesi dikkate alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.'Sonradan pişman oldum'Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alaaddin M. "Bana pet şişeyi fırlatmaya kalktı. Ben de tutmaya çalıştım. Elimi öne doğru savurunca elim burnuna çarptı. Burnunda sanırım yara varmış. Karşı tarafın özrünü görmedim, özürlü değildi. Sanırım 60-65 yaşları arasındaydı. Ben vurmadım. Karşı taraf babama karşı ağır ithamlarda bulundu. Şahıs araçta bayılmadı. Dışarıda, tam kapısının önünde bayıldı. Ben de sonradan pişman oldum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.
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istanbul, iett
Yolcuyu dövdüğü iddia edilen İETT şoförü tutuklandı
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Fatih'te 74 yaşındaki Kadir Şahin, bindiği İETT otobüsünde şoför tarafından dövüldüğünü iddia etti. Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu. İETT şoförü Alaaddin M., 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı.
Olay, cumartesi günü saat 17.40 sıralarında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan İETT otobüsünde gerçekleşti. Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin, Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağından otobüse bindi.
Şoförün ilerlemeleri yönünde uyardığı yolculardan Kadir Şahin ile aralarında tartışma çıktı. Kadir Şahin, şoförün bu sırada yumruk atarak kendisine saldırdığını ileri sürdü.
Otobüsten indikten sonra bayıldı
Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.
İETT, soruşturma başlattı
Şikayet üzerine polisin olaya ilişkin çalışması sürdürülürken İETT de şoför hakkında idari soruşturma başlattı.
İETT yetkililerince alınan ifadesinde şoförün, yolcu yoğunluğu nedeniyle kapıya sıkışmaması için ilerlemesi yönünde uyardığı Kadir Şahin'in kendisine küfrettiğini ve bu nedenle aralarında arbede yaşandığını ileri sürdü.
Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Alaaddin M. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcı tarafından sorgulanan şoför, adli raporlar ve şüphelinin kaçamaklı ifadesi dikkate alınarak tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
'Sonradan pişman oldum'
Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Alaaddin M. "Bana pet şişeyi fırlatmaya kalktı. Ben de tutmaya çalıştım. Elimi öne doğru savurunca elim burnuna çarptı. Burnunda sanırım yara varmış. Karşı tarafın özrünü görmedim, özürlü değildi. Sanırım 60-65 yaşları arasındaydı. Ben vurmadım. Karşı taraf babama karşı ağır ithamlarda bulundu. Şahıs araçta bayılmadı. Dışarıda, tam kapısının önünde bayıldı. Ben de sonradan pişman oldum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.