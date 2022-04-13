Akşener: Elektrik zamlarını ivedilikle geri alın

"20 lirası olmayan çocuklarınıza dünyayı gezin diyor duyuyor musunuz! Bu yüzüğün sahibi cebinde 10 lirası olmayan gençlere aromalı kahve için diyor duyuyor musunuz! Bu yüzüğün sahibi sofrasında smoothie içiyor biliyor musunuz! Bu yüzüğün sahibi kolunda nasıl bir saat taşıyor biliyor musunuz! Bu yüzüğün sahibi yerde fakir fukarayı tekmeleyen danışmanlara ne kadar maaş veriyor biliyor musunuz. Bu yüzüğün sahibi 24 milyar lirayı sizlerin cebinden alıp, büyük Türk milleti dostu arkadaşı Hariri'nin cebine koyuyor biliyor musunuz! Bu harami düzen sürdürülemez. Senin çocuğun gündüz oturup gündüz uyuyup senden para isteyemesin diye utandığından üniversite mezunu evladın iş bulamadığı için 92 puanla mülakatta elenmiş evladın senin evladın mülakatta elenmişken ayısı dayısı olan bu yüzüğün sahibinin yandaşı olanın çocuğu 58 puanla atanmışsa bu haram düzen b kul hakkının dibine varılmış düzen sürdürülemez."