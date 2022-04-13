Akşener: Elektrik zamlarını ivedilikle geri alın
10:58 13.04.2022 (güncellendi: 11:46 13.04.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
© AA
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Elektrik zamlarını geri alın. Hem de, ivedilikle geri alın" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Akşener'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Elektrik zamlarını geri alın. Hem de, ivedilikle geri alın.
Ben bunların, sıkıştıkça tarih vermelerine bayılıyorum. Damat Bakan da, “Mart, Şubat’tan daha iyi olacak, hatta Nisan da, Mart’tan daha iyi olacak.” deyip duruyordu. O bir gece ansızın gidiverdi, bayrağı kayınpederi devraldı. Sözüm ona, geçen yılın ağustos ayında, enflasyonda en yükseği görecektik, ondan sonra da, düşmeye başlayacaktı. Peki bu tahmin tuttu mu? Olağanüstü öngörü yeteneğiyle verdiği, hiçbir tarihin tutmadığı gibi, bu da tutmadı.
Nitekim, “Enflasyon-loto” furyasına, son dönemde Nebati Bakan da katıldı. Ne demişti? Bu yılın Şubat’ında, enflasyon inişe geçecekti. Geçti mi? Geçmedi. Hatta Şubat ayında, yıllık enflasyon, yüzde 54,44 iken, Mart ayında, son 20 yılın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyon, yüzde 61,14'e çıktı.
Baktı ki olmuyor, enflasyon hâlâ yükseliyor; Kendisi bu defa çıktı, “Yaz aylarından itibaren düşecek.” dedi. Geldikleri noktada ise; Vade çok kısa olunca, yalanın da çabuk ortaya çıktığına, ayılmış olsalar gerek; Bay Kriz ve arkadaşları, artık vadeyi uzatmaya başladılar. Nitekim, affını isteyeceği gün, gittikçe yaklaşan Nebati Bakan,
bu haftanın başında, “Enflasyon, Aralık ayında düşecek.” dedi. Böylece kendisi, o zamana kadar muhtemelen paket olacağı için, topu, yeni gelecek bakana atmış oldu.
bu haftanın başında, “Enflasyon, Aralık ayında düşecek.” dedi. Böylece kendisi, o zamana kadar muhtemelen paket olacağı için, topu, yeni gelecek bakana atmış oldu.
Gençlerimizden, üniversiteye gidenlerinin tamamının, barınma problemini çözeceğiz.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde söylediği "İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım" ifadesine gönderme yaptı ve şunları da söyledi:
"20 lirası olmayan çocuklarınıza dünyayı gezin diyor duyuyor musunuz! Bu yüzüğün sahibi cebinde 10 lirası olmayan gençlere aromalı kahve için diyor duyuyor musunuz! Bu yüzüğün sahibi sofrasında smoothie içiyor biliyor musunuz! Bu yüzüğün sahibi kolunda nasıl bir saat taşıyor biliyor musunuz! Bu yüzüğün sahibi yerde fakir fukarayı tekmeleyen danışmanlara ne kadar maaş veriyor biliyor musunuz. Bu yüzüğün sahibi 24 milyar lirayı sizlerin cebinden alıp, büyük Türk milleti dostu arkadaşı Hariri'nin cebine koyuyor biliyor musunuz! Bu harami düzen sürdürülemez. Senin çocuğun gündüz oturup gündüz uyuyup senden para isteyemesin diye utandığından üniversite mezunu evladın iş bulamadığı için 92 puanla mülakatta elenmiş evladın senin evladın mülakatta elenmişken ayısı dayısı olan bu yüzüğün sahibinin yandaşı olanın çocuğu 58 puanla atanmışsa bu haram düzen b kul hakkının dibine varılmış düzen sürdürülemez."