Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220413/aksungurdan-ilk-kez-atilan-mam-l-hedefi-basariyla-vurdu-1055530079.html
AKSUNGUR'dan ilk kez atılan MAM-L hedefi başarıyla vurdu
AKSUNGUR'dan ilk kez atılan MAM-L hedefi başarıyla vurdu
Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:21+0300
2022-04-13T15:21+0300
savunma
aksungur iha
milli savunma bakanlığı (msb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1042769384_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b356355f7ef859cc2ed43cbe3f3213b1.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu" denildi.Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1042769384_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_66cc75756975192a32374f17ddc7ce07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aksungur iha, milli savunma bakanlığı (msb)

AKSUNGUR'dan ilk kez atılan MAM-L hedefi başarıyla vurdu

15:21 13.04.2022
© AAAksungur İHA
Aksungur İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu" denildi.
Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала