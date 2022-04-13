https://tr.sputniknews.com/20220413/aksungurdan-ilk-kez-atilan-mam-l-hedefi-basariyla-vurdu-1055530079.html
AKSUNGUR'dan ilk kez atılan MAM-L hedefi başarıyla vurdu
AKSUNGUR'dan ilk kez atılan MAM-L hedefi başarıyla vurdu
Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:21+0300
2022-04-13T15:21+0300
2022-04-13T15:21+0300
savunma
aksungur iha
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu" denildi.Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
aksungur iha, milli savunma bakanlığı (msb)
AKSUNGUR'dan ilk kez atılan MAM-L hedefi başarıyla vurdu
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Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu" denildi.
Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.