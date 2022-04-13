Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220413/ankete-gore-ruslarin-yuzde-85i-gida-stoku-yapiyor-1055529787.html
Ankete göre Rusların yüzde 85'i gıda stoku yapıyor
Ankete göre Rusların yüzde 85'i gıda stoku yapıyor
Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketine göre, Rusya’da vatandaşların yüzde 85’i ilerisi için yiyecek stoklamış durumda. Rusların yüzde 61’inin stoku... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:03+0300
2022-04-13T15:09+0300
rusya
dünya
anket
stok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055529734_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_8139fa948a1edc1cffbe3a3035f50580.jpg
VTSIOM 5 Nisan’da 1600 yetişkinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 85’i ilerisi için yiyecek stokladığını söyledi.Yiyecek stok miktarı katılımcıların yüzde 61’inde geçen yıl ile aynı. Anket sorularını yanıtlayanların yüzde 8’i geçen yıldan daha fazla, yüzde 16’sı da daha az stok yaptığını ifade etti.Telefonla yapılan ankette katılımcıların yüzde 13’ü de yiyecek stoklamadığını belirtti.1992 yılında gerçekleştirilen bir anket ise Rusların yüzde 71’inin gıda stoku yaptığını, yüzde 19’unun da herhangi bir stok bulundurmadığını göstermişti. 30 yıl önce vatandaşların yüzde 40’ı fiyat artışı endişesiyle, yüzde 42’isi de ürün sıkıntısı yaşanmasını bekledikleri nedeniyle stok yaptığı bilgisini vermişti.Yapılan son anket ise bugün vatandaşların yüzde 46’sının fiyat artışı, yüzde 29’u da ürün sıkıntısı yaşanması endişesinden stok yaptığını ortaya koydu.
https://tr.sputniknews.com/20220412/oxfam-bu-yil-263-milyon-kisi-daha-asiri-yoksullukla-karsi-karsiya-kalabilir-1055507042.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055529734_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_0a111da6c5090bf8afe4897a857471cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, anket, stok

Ankete göre Rusların yüzde 85'i gıda stoku yapıyor

15:03 13.04.2022 (güncellendi: 15:09 13.04.2022)
© SputnikRusya, market, alışveriş, gıda
Rusya, market, alışveriş, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketine göre, Rusya’da vatandaşların yüzde 85’i ilerisi için yiyecek stoklamış durumda. Rusların yüzde 61’inin stoku geçen yılla aynı miktardayken, yüzde 8’inin daha fazla, yüzde 16’sının da daha az stoku mevcut.
VTSIOM 5 Nisan’da 1600 yetişkinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 85’i ilerisi için yiyecek stokladığını söyledi.
Yiyecek stok miktarı katılımcıların yüzde 61’inde geçen yıl ile aynı. Anket sorularını yanıtlayanların yüzde 8’i geçen yıldan daha fazla, yüzde 16’sı da daha az stok yaptığını ifade etti.
Telefonla yapılan ankette katılımcıların yüzde 13’ü de yiyecek stoklamadığını belirtti.
1992 yılında gerçekleştirilen bir anket ise Rusların yüzde 71’inin gıda stoku yaptığını, yüzde 19’unun da herhangi bir stok bulundurmadığını göstermişti. 30 yıl önce vatandaşların yüzde 40’ı fiyat artışı endişesiyle, yüzde 42’isi de ürün sıkıntısı yaşanmasını bekledikleri nedeniyle stok yaptığı bilgisini vermişti.
Yapılan son anket ise bugün vatandaşların yüzde 46’sının fiyat artışı, yüzde 29’u da ürün sıkıntısı yaşanması endişesinden stok yaptığını ortaya koydu.
açlık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
DÜNYA
Oxfam: Bu yıl 263 milyon kişi daha aşırı yoksullukla karşı karşıya kalabilir
Dün, 20:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала