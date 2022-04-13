https://tr.sputniknews.com/20220413/ankete-gore-ruslarin-yuzde-85i-gida-stoku-yapiyor-1055529787.html
Ankete göre Rusların yüzde 85'i gıda stoku yapıyor
Ankete göre Rusların yüzde 85'i gıda stoku yapıyor
Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketine göre, Rusya’da vatandaşların yüzde 85’i ilerisi için yiyecek stoklamış durumda. Rusların yüzde 61’inin stoku... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:03+0300
2022-04-13T15:03+0300
2022-04-13T15:09+0300
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stok
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VTSIOM 5 Nisan’da 1600 yetişkinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 85’i ilerisi için yiyecek stokladığını söyledi.Yiyecek stok miktarı katılımcıların yüzde 61’inde geçen yıl ile aynı. Anket sorularını yanıtlayanların yüzde 8’i geçen yıldan daha fazla, yüzde 16’sı da daha az stok yaptığını ifade etti.Telefonla yapılan ankette katılımcıların yüzde 13’ü de yiyecek stoklamadığını belirtti.1992 yılında gerçekleştirilen bir anket ise Rusların yüzde 71’inin gıda stoku yaptığını, yüzde 19’unun da herhangi bir stok bulundurmadığını göstermişti. 30 yıl önce vatandaşların yüzde 40’ı fiyat artışı endişesiyle, yüzde 42’isi de ürün sıkıntısı yaşanmasını bekledikleri nedeniyle stok yaptığı bilgisini vermişti.Yapılan son anket ise bugün vatandaşların yüzde 46’sının fiyat artışı, yüzde 29’u da ürün sıkıntısı yaşanması endişesinden stok yaptığını ortaya koydu.
https://tr.sputniknews.com/20220412/oxfam-bu-yil-263-milyon-kisi-daha-asiri-yoksullukla-karsi-karsiya-kalabilir-1055507042.html
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Ankete göre Rusların yüzde 85'i gıda stoku yapıyor
15:03 13.04.2022 (güncellendi: 15:09 13.04.2022) Abone ol
Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un anketine göre, Rusya’da vatandaşların yüzde 85’i ilerisi için yiyecek stoklamış durumda. Rusların yüzde 61’inin stoku geçen yılla aynı miktardayken, yüzde 8’inin daha fazla, yüzde 16’sının da daha az stoku mevcut.
VTSIOM 5 Nisan’da 1600 yetişkinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 85’i ilerisi için yiyecek stokladığını söyledi.
Yiyecek stok miktarı katılımcıların yüzde 61’inde geçen yıl ile aynı. Anket sorularını yanıtlayanların yüzde 8’i geçen yıldan daha fazla, yüzde 16’sı da daha az stok yaptığını ifade etti.
Telefonla yapılan ankette katılımcıların yüzde 13’ü de yiyecek stoklamadığını belirtti.
1992 yılında gerçekleştirilen bir anket ise Rusların yüzde 71’inin gıda stoku yaptığını, yüzde 19’unun da herhangi bir stok bulundurmadığını göstermişti. 30 yıl önce vatandaşların yüzde 40’ı fiyat artışı endişesiyle, yüzde 42’isi de ürün sıkıntısı yaşanmasını bekledikleri nedeniyle stok yaptığı bilgisini vermişti.
Yapılan son anket ise bugün vatandaşların yüzde 46’sının fiyat artışı, yüzde 29’u da ürün sıkıntısı yaşanması endişesinden stok yaptığını ortaya koydu.