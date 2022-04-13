https://tr.sputniknews.com/20220413/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplandi-1055537849.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T19:27+0300
2022-04-13T19:27+0300
2022-04-13T19:24+0300
ekonomi
ekonomi koordinasyon kurulu
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
fuat oktay
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımların ele alınması bekleniyor.
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ekonomi koordinasyon kurulu, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), fuat oktay
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımların ele alınması bekleniyor.