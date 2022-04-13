https://tr.sputniknews.com/20220413/fransadaki-cumhurbaskanligi-seciminin-ilk-tur-resmi-sonuclari-aciklandi-1055543224.html

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur resmi sonuçları açıklandı

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur resmi sonuçları açıklandı

Fransa Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimin ilk tur sonuçları ile ilgili İçişleri Bakanlığının iki önce paylaştığı verileri doğrulayarak resmi sonuçları... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T22:29+0300

2022-04-13T22:29+0300

2022-04-13T22:29+0300

politika

fransa

fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri

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Anayasa Mahkemesi açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,85 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23,15'le ikinci oldu. Böylece, Macron ve Le Pen'in cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması kesinleşti.Le Pen'in en yakın takipçisi yüzde 21,95 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon oldu.Aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,07 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 4,78 oy aldı.İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak.Toplam 48 milyon 747 bin 876 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 26,31 oldu. Ayrıca geçersiz oyların sayısının 247 bin 151 olduğu belirtildi.Resmi sonuçlara göre 12 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220413/macrondan-rusyayi-soykirimcilikla-suclayan-bidena-liderler-kullandiklari-dile-dikkat-etmeli-1055525055.html

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