https://tr.sputniknews.com/20220413/gozaltina-alinan-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-esi-erdogandan-yardim-istedi--1055535592.html

Gözaltına alınan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım istedi

Gözaltına alınan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım istedi

Ukrayna'da gözaltına alınan 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, muhalif siyasetçinin serbest... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T17:54+0300

2022-04-13T17:54+0300

2022-04-13T17:58+0300

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055510612_0:152:2001:1277_1920x0_80_0_0_18407bf7e9a3b76a65190786f64e7958.jpg

Kendi YouTube kanalından bir açıklama yapan Oksana Marçenko, "Çok saygıdeğer Erdoğan. Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenskiy'in kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Daha önce siyasi bir davada eşimi mahkum etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlal etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şey, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırıdır. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan