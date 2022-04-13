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Gözaltına alınan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım istedi
Gözaltına alınan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım istedi
Ukrayna'da gözaltına alınan 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, muhalif siyasetçinin serbest... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T17:54+0300
2022-04-13T17:58+0300
recep tayyip erdoğan
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Kendi YouTube kanalından bir açıklama yapan Oksana Marçenko, "Çok saygıdeğer Erdoğan. Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenskiy'in kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Daha önce siyasi bir davada eşimi mahkum etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlal etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şey, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırıdır. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum" dedi.
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Gözaltına alınan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım istedi

17:54 13.04.2022 (güncellendi: 17:58 13.04.2022)
© telegramMuhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk
Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
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Ukrayna'da gözaltına alınan 'Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin' Partisi'nin lideri Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, muhalif siyasetçinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
Kendi YouTube kanalından bir açıklama yapan Oksana Marçenko, "Çok saygıdeğer Erdoğan. Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, yardım talebiyle size başvuruyorum. 12 Nisan'da eşim, Zelenskiy'in kişisel talimatı üzerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından hukuka aykırı şekilde gözaltına alındı ve şu anda hukuka aykırı şekilde bilinmeyen bir yerde rehine olarak tutuluyor. Daha önce siyasi bir davada eşimi mahkum etmeye çalıştılar. Eşim hiçbir kanunu ihlal etmedi. Eşimin başına gelen ve gelmeye devam eden her şey, Ukrayna devletinin yasal temellerine ve uluslararası hukuk normlarına tamamen aykırıdır. Eşimin zorla alıkoyulmasını terörün tezahürü olarak görüyorum" dedi.
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