https://tr.sputniknews.com/20220413/istanbullu-sirketlerin-ilk-ceyrek-ihracati-yuzde-27-artti-1055522687.html

İstanbullu şirketlerin ilk çeyrek ihracatı yüzde 27 arttı

İstanbullu şirketlerin ilk çeyrek ihracatı yüzde 27 arttı

İstanbullu şirketlerin ocak-mart dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.1 artış göstererek 24 milyar 48 milyon dolara ulaştı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T12:20+0300

2022-04-13T12:20+0300

2022-04-13T12:21+0300

ekonomi

ihracat

türkiye ihracatçılar meclisi

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye ihracatında lokomotif görevi gören İstanbul, dış satımda ulaştığı tarihi zirvelere yenisini eklemeye devam ediyor.Bir önceki ay tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştiren İstanbul geçen ay da ilk çeyrek rekoruna imza attı.İstanbullu şirketler, 24 milyar 48 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mart dış satımını gerçekleştirdi. İstanbul'un ihracatı böylece bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.1 arttı.İstanbul, yılın ilk çeyreğinde ihracatta diğer illeri de geride bıraktı. İstanbul'u, 4 milyar 755 milyon dolarla Kocaeli, 3 milyar 867 milyon dolarla Bursa, 3 milyar 372 milyon dolarla İzmir, 2 milyar 645 milyon dolarla Gaziantep izledi.İstanbullu şirketler, yılın 3 ayında 226 noktasına ürünlerini ulaştırırken, Türkiye'nin ocak-mart dönemindeki ihracatındaki payı yüzde 39.9 oldu.İstanbul'u Kocaeli takip ettiYılın 3 ayında değer bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu dönemde değer bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 milyar 134 milyon dolar arttı. İstanbul'u 988,2 milyon dolarla Kocaeli, 755,9 milyon dolarla İzmir, 511.1 milyon dolarla Ankara, 358.6 milyon dolarla Gaziantep takip etti.

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ihracat, türkiye ihracatçılar meclisi