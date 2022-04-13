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Kiraladığı evde kimyager sevgilisiyle birlikte uyuşturucu imal etti
Kiraladığı evde kimyager sevgilisiyle birlikte uyuşturucu imal etti
Konya'da kimyager sevgilisi E.S. ile kiraladıkları evde uyuşturucu imal eden A.Ö., polis tarafından yakalandı. Pazarlamacılık yapan A.Ö. tutuklanırken, E.S... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T13:57+0300
2022-04-13T13:57+0300
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu imalatı
kimyager
konya
tutuklama
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada A.Ö.'nün kimyager sevgilisi E.S. ile evi kiralayıp, uyuşturucu imal ettiğini saptadı. Eve operasyon düzenleyen polis, A.Ö. ve E.S.'yi 'uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına aldı.Evde yapılan aramada 16 kilo 537 gram sıvı metamfetamin, 7 kilo 272 gram metamfetamin imalatında kullanılan toz kimyasal, 100 gram aseton, 1 kilo 560 gram fosfor maddesi, 150 gram kristal metamfetamin, 2 elektrikli ısıtıcı, 1 hassas terazi, 14 cam aparat ve laboratuvar malzemeleri ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ö., tutuklandı, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/istanbulda-uyusturucu-operasyonunda-20-supheli-gozaltina-alindi-1055486673.html
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uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, kimyager, konya, tutuklama

Kiraladığı evde kimyager sevgilisiyle birlikte uyuşturucu imal etti

13:57 13.04.2022
© DHAKiraladığı evde kimyager sevgilisiyle birlikte uyuşturucu imal etti
Kiraladığı evde kimyager sevgilisiyle birlikte uyuşturucu imal etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© DHA
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Konya'da kimyager sevgilisi E.S. ile kiraladıkları evde uyuşturucu imal eden A.Ö., polis tarafından yakalandı. Pazarlamacılık yapan A.Ö. tutuklanırken, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada A.Ö.'nün kimyager sevgilisi E.S. ile evi kiralayıp, uyuşturucu imal ettiğini saptadı. Eve operasyon düzenleyen polis, A.Ö. ve E.S.'yi 'uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada 16 kilo 537 gram sıvı metamfetamin, 7 kilo 272 gram metamfetamin imalatında kullanılan toz kimyasal, 100 gram aseton, 1 kilo 560 gram fosfor maddesi, 150 gram kristal metamfetamin, 2 elektrikli ısıtıcı, 1 hassas terazi, 14 cam aparat ve laboratuvar malzemeleri ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ö., tutuklandı, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
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