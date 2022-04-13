https://tr.sputniknews.com/20220413/kiraladigi-evde-kimyager-sevgilisiyle-birlikte-uyusturucu-imal-etti-1055526994.html

Kiraladığı evde kimyager sevgilisiyle birlikte uyuşturucu imal etti

Kiraladığı evde kimyager sevgilisiyle birlikte uyuşturucu imal etti

Konya'da kimyager sevgilisi E.S. ile kiraladıkları evde uyuşturucu imal eden A.Ö., polis tarafından yakalandı. Pazarlamacılık yapan A.Ö. tutuklanırken, E.S... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T13:57+0300

2022-04-13T13:57+0300

2022-04-13T13:57+0300

türkiye

uyuşturucu

uyuşturucu imalatı

kimyager

konya

tutuklama

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada A.Ö.'nün kimyager sevgilisi E.S. ile evi kiralayıp, uyuşturucu imal ettiğini saptadı. Eve operasyon düzenleyen polis, A.Ö. ve E.S.'yi 'uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına aldı.Evde yapılan aramada 16 kilo 537 gram sıvı metamfetamin, 7 kilo 272 gram metamfetamin imalatında kullanılan toz kimyasal, 100 gram aseton, 1 kilo 560 gram fosfor maddesi, 150 gram kristal metamfetamin, 2 elektrikli ısıtıcı, 1 hassas terazi, 14 cam aparat ve laboratuvar malzemeleri ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ö., tutuklandı, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, kimyager, konya, tutuklama