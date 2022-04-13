https://tr.sputniknews.com/20220413/macron-le-pen-secilirse-milliyetcilik-ve-savas-avrupaya-geri-gelecek-1055515883.html

Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek

Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa'ya 'milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini' öne sürdü. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T05:22+0300

2022-04-13T05:22+0300

2022-04-13T05:22+0300

dünya

emmanuel macron

marine le pen

seçim

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strazburg kentinde düzenlediği mitingde, mücadelesinin sadece Fransa için değil, aynı zamanda Avrupa için olduğunu vurguladı.Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu kaydeden Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi.Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.Le Pen'in, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taraf olmayacağını açıklamasına tepki gösteren Macron, AİHM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) önemini anlattı.Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak.

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emmanuel macron, marine le pen, seçim