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Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek
Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa'ya 'milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini' öne sürdü. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T05:22+0300
2022-04-13T05:22+0300
dünya
emmanuel macron
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strazburg kentinde düzenlediği mitingde, mücadelesinin sadece Fransa için değil, aynı zamanda Avrupa için olduğunu vurguladı.Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu kaydeden Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi.Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.Le Pen'in, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taraf olmayacağını açıklamasına tepki gösteren Macron, AİHM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) önemini anlattı.Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak.
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emmanuel macron, marine le pen, seçim

Macron: Le Pen seçilirse milliyetçilik ve savaş Avrupa'ya geri gelecek

05:22 13.04.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIERFransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalan Marine Le Pen ile Emmanuel Macron
Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalan Marine Le Pen ile Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa'ya 'milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini' öne sürdü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strazburg kentinde düzenlediği mitingde, mücadelesinin sadece Fransa için değil, aynı zamanda Avrupa için olduğunu vurguladı.
Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu kaydeden Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi.
Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.
Le Pen'in, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taraf olmayacağını açıklamasına tepki gösteren Macron, AİHM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) önemini anlattı.
Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak.
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