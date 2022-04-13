Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220413/msb-serseri-mayin-tespit-denemeleri-basariyla-tamamlandi-1055540960.html
MSB: Serseri mayın tespit denemeleri başarıyla tamamlandı
MSB: Serseri mayın tespit denemeleri başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için Aksaz Körfezi’nde yapılan denemelerin başarıyla tamamlandığını duyurdu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T20:53+0300
2022-04-13T20:53+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
mayın
karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055130521_0:84:1599:983_1920x0_80_0_0_51dce518fbbf83be49495a35ebd88d75.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, “Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği “Serseri Mayın Tespit” denemelerini başarıyla tamamladı” açıklamasında bulundu.
türkiye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055130521_89:0:1510:1066_1920x0_80_0_0_e3dd2cee8a8f2d01e063280bcb6c2a12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), mayın, karadeniz

MSB: Serseri mayın tespit denemeleri başarıyla tamamlandı

20:53 13.04.2022
© İHA / Mayın
Mayın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© İHA /
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için Aksaz Körfezi’nde yapılan denemelerin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, “Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği “Serseri Mayın Tespit” denemelerini başarıyla tamamladı” açıklamasında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала