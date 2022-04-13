https://tr.sputniknews.com/20220413/msb-serseri-mayin-tespit-denemeleri-basariyla-tamamlandi-1055540960.html
MSB: Serseri mayın tespit denemeleri başarıyla tamamlandı
MSB: Serseri mayın tespit denemeleri başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için Aksaz Körfezi’nde yapılan denemelerin başarıyla tamamlandığını duyurdu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T20:53+0300
2022-04-13T20:53+0300
2022-04-13T20:53+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
mayın
karadeniz
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Milli Savunma Bakanlığı, “Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği “Serseri Mayın Tespit” denemelerini başarıyla tamamladı” açıklamasında bulundu.
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milli savunma bakanlığı (msb), mayın, karadeniz
MSB: Serseri mayın tespit denemeleri başarıyla tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, sürüklenen mayınların tespiti için Aksaz Körfezi’nde yapılan denemelerin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, “Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA'lar üzerinde ASELSAN'ın SARPER ve METEKSAN'ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde gerçekleştirdiği “Serseri Mayın Tespit” denemelerini başarıyla tamamladı” açıklamasında bulundu.