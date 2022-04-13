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https://tr.sputniknews.com/20220413/polis-memuru-otomobilinde-olu-bulundu-1055516370.html
Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde ölü bulundu
Antalya’da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu polis memuru Nazım A. ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu. İntihar ettiği üzerinde durulan polis... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T06:48+0300
2022-04-13T06:48+0300
türkiye
polis
ölüm
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Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında fidanlıkta gezintiye çıkan vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz bir kişiyi görünce 112'yi aradı. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobil içerisinde hayatını kaybeden kişinin polis memuru Nazım A. olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazım A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İntihar ettiği üzerinde durulan Nazım A.'nın, ailesinin ise akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazım A.'nın polis lojmanlarında oturduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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polis, ölüm

Polis memuru otomobilinde ölü bulundu

06:48 13.04.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© İHA
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Antalya’da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu polis memuru Nazım A. ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu. İntihar ettiği üzerinde durulan polis memuru Nazım A.’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında fidanlıkta gezintiye çıkan vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz bir kişiyi görünce 112'yi aradı.
Ekiplerin yaptığı incelemede otomobil içerisinde hayatını kaybeden kişinin polis memuru Nazım A. olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazım A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İntihar ettiği üzerinde durulan Nazım A.'nın, ailesinin ise akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazım A.'nın polis lojmanlarında oturduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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