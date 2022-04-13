https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-pakistan-akimi-calismalarinin-devam-etmesini-umuyoruz-1055541477.html

Rusya: Pakistan Akımı çalışmalarının devam etmesini umuyoruz

Rusya: Pakistan Akımı çalışmalarının devam etmesini umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Pakistan’ın yeni hükümetinin karşılıklı yarara sağlayacak Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı projesi üzerindeki... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T21:20+0300

2022-04-13T21:20+0300

2022-04-13T21:20+0300

dünya

pakistan

mariya zaharova

rusya

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

pakistan akımı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Projenin karşılıklı yarar arz ettiği bir gerçek. Pakistan bunun çok iyi farkında. Hayata geçirilmesi, Pakistan’ın enerji sektörüne ivme kazandıracak ve bu ülkedeki enerji kıtlığı sorununun çözümüne yardımcı olacak. Bu projenin bize de faydası var. Bu nedenle Pakistan’ın yeni hükümetinin, bu proje üzerindeki çalışmaları devam ettireceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Kuzey-güney doğalgaz boru hattının yapımıyla ilgili anlaşma 2015'te imzalandı. 2021'de proje 'Pakistan Akımı' adını aldı.Yıllık kapasitesi 12 milyar 400 milyon metreküpe varan bin 100 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Pakistan'ın güneyindeki Karaçi limanındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalini, ülkenin kuzeyindeki Lahor'a bağlayacak.

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