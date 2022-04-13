Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-pakistan-akimi-calismalarinin-devam-etmesini-umuyoruz-1055541477.html
Rusya: Pakistan Akımı çalışmalarının devam etmesini umuyoruz
Rusya: Pakistan Akımı çalışmalarının devam etmesini umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Pakistan’ın yeni hükümetinin karşılıklı yarara sağlayacak Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı projesi üzerindeki... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T21:20+0300
2022-04-13T21:20+0300
dünya
pakistan
mariya zaharova
rusya
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
pakistan akımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053148464_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5847da6f657b41e30bf47af7be9217ea.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Projenin karşılıklı yarar arz ettiği bir gerçek. Pakistan bunun çok iyi farkında. Hayata geçirilmesi, Pakistan’ın enerji sektörüne ivme kazandıracak ve bu ülkedeki enerji kıtlığı sorununun çözümüne yardımcı olacak. Bu projenin bize de faydası var. Bu nedenle Pakistan’ın yeni hükümetinin, bu proje üzerindeki çalışmaları devam ettireceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Kuzey-güney doğalgaz boru hattının yapımıyla ilgili anlaşma 2015'te imzalandı. 2021'de proje 'Pakistan Akımı' adını aldı.Yıllık kapasitesi 12 milyar 400 milyon metreküpe varan bin 100 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Pakistan'ın güneyindeki Karaçi limanındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalini, ülkenin kuzeyindeki Lahor'a bağlayacak.
pakistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053148464_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_36d76947b3405af861595a80f79365be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, mariya zaharova, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, pakistan akımı

Rusya: Pakistan Akımı çalışmalarının devam etmesini umuyoruz

21:20 13.04.2022
© AAEnerji - Doğalgaz - Gaz
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Pakistan’ın yeni hükümetinin karşılıklı yarara sağlayacak Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı projesi üzerindeki çalışmaları sürdüreceğini umduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Projenin karşılıklı yarar arz ettiği bir gerçek. Pakistan bunun çok iyi farkında. Hayata geçirilmesi, Pakistan’ın enerji sektörüne ivme kazandıracak ve bu ülkedeki enerji kıtlığı sorununun çözümüne yardımcı olacak. Bu projenin bize de faydası var. Bu nedenle Pakistan’ın yeni hükümetinin, bu proje üzerindeki çalışmaları devam ettireceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Kuzey-güney doğalgaz boru hattının yapımıyla ilgili anlaşma 2015'te imzalandı. 2021'de proje 'Pakistan Akımı' adını aldı.
Yıllık kapasitesi 12 milyar 400 milyon metreküpe varan bin 100 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Pakistan'ın güneyindeki Karaçi limanındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalini, ülkenin kuzeyindeki Lahor'a bağlayacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала