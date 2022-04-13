https://tr.sputniknews.com/20220413/rusya-pakistan-akimi-calismalarinin-devam-etmesini-umuyoruz-1055541477.html
Rusya: Pakistan Akımı çalışmalarının devam etmesini umuyoruz
Rusya: Pakistan Akımı çalışmalarının devam etmesini umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Pakistan’ın yeni hükümetinin karşılıklı yarara sağlayacak Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı projesi üzerindeki... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T21:20+0300
2022-04-13T21:20+0300
2022-04-13T21:20+0300
dünya
pakistan
mariya zaharova
rusya
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
pakistan akımı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Projenin karşılıklı yarar arz ettiği bir gerçek. Pakistan bunun çok iyi farkında. Hayata geçirilmesi, Pakistan’ın enerji sektörüne ivme kazandıracak ve bu ülkedeki enerji kıtlığı sorununun çözümüne yardımcı olacak. Bu projenin bize de faydası var. Bu nedenle Pakistan’ın yeni hükümetinin, bu proje üzerindeki çalışmaları devam ettireceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.Kuzey-güney doğalgaz boru hattının yapımıyla ilgili anlaşma 2015'te imzalandı. 2021'de proje 'Pakistan Akımı' adını aldı.Yıllık kapasitesi 12 milyar 400 milyon metreküpe varan bin 100 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Pakistan'ın güneyindeki Karaçi limanındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalini, ülkenin kuzeyindeki Lahor'a bağlayacak.
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pakistan, mariya zaharova, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, pakistan akımı
Rusya: Pakistan Akımı çalışmalarının devam etmesini umuyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Pakistan’ın yeni hükümetinin karşılıklı yarara sağlayacak Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı projesi üzerindeki çalışmaları sürdüreceğini umduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Projenin karşılıklı yarar arz ettiği bir gerçek. Pakistan bunun çok iyi farkında. Hayata geçirilmesi, Pakistan’ın enerji sektörüne ivme kazandıracak ve bu ülkedeki enerji kıtlığı sorununun çözümüne yardımcı olacak. Bu projenin bize de faydası var. Bu nedenle Pakistan’ın yeni hükümetinin, bu proje üzerindeki çalışmaları devam ettireceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.
Kuzey-güney doğalgaz boru hattının yapımıyla ilgili anlaşma 2015'te imzalandı. 2021'de proje 'Pakistan Akımı' adını aldı.
Yıllık kapasitesi 12 milyar 400 milyon metreküpe varan bin 100 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Pakistan'ın güneyindeki Karaçi limanındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalini, ülkenin kuzeyindeki Lahor'a bağlayacak.