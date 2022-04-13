https://tr.sputniknews.com/20220413/sanliurfada-elinde-bicakla-evlerin-zillerini-calan-supheli-gozaltina-alindi-1055515011.html
Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elinde bıçakla girdiği apartmanda dairelerin zilini çalan ve bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T03:40+0300
2022-04-13T03:40+0300
2022-04-13T03:40+0300
türkiye
şanlıurfa
bıçak
zil
kapı
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Abdullah Gül Bulvarı'ndaki binaya elinde bıçakla giren ve dairelerin zillerini basan A.M.F, binadaki bir kişiyi bıçakladı.Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlıyı çevredekiler durdurarak tartakladı.Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M.F, polis merkezine götürüldü.Öte yandan kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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şanlıurfa, bıçak, zil, kapı
Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elinde bıçakla girdiği apartmanda dairelerin zilini çalan ve bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Abdullah Gül Bulvarı'ndaki binaya elinde bıçakla giren ve dairelerin zillerini basan A.M.F, binadaki bir kişiyi bıçakladı.
Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlıyı çevredekiler durdurarak tartakladı.
Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M.F, polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.