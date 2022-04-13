https://tr.sputniknews.com/20220413/sanliurfada-elinde-bicakla-evlerin-zillerini-calan-supheli-gozaltina-alindi-1055515011.html

Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elinde bıçakla girdiği apartmanda dairelerin zilini çalan ve bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T03:40+0300

2022-04-13T03:40+0300

2022-04-13T03:40+0300

türkiye

şanlıurfa

bıçak

zil

kapı

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Abdullah Gül Bulvarı'ndaki binaya elinde bıçakla giren ve dairelerin zillerini basan A.M.F, binadaki bir kişiyi bıçakladı.Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlıyı çevredekiler durdurarak tartakladı.Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M.F, polis merkezine götürüldü.Öte yandan kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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şanlıurfa, bıçak, zil, kapı