https://tr.sputniknews.com/20220413/yuksekovada-suru-halindeki-yilanlar-brezilyanin-yilan-adasini-andiriyor-1055534983.html
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
Hakkari Yüksekova'da yılın bu zamanı yılan istilası yaşanıyor. İki köy arasındaki bölgede su yılanları sürü halinde geziyor. Bölge halkı, yılanların zararsız... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T17:52+0300
2022-04-13T17:52+0300
2022-04-13T17:52+0300
yaşam
hakkari
yüksekova
yılan
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yılın bu zamanı çok sayıda yılan görülüyor.Brezilya'da Sao Paulo açıklarında bulunan Queimada Grande Adası'nda 4 binden fazla zehirli yılan yaşadığı biliniyor. Adaya halk tarafından ''Yılan Adası'' deniliyor.Yüksekova'daki görüntü de ''Yılan Adası''nı andırdığı için bölgeye "Yılan Pınarı" deniliyor.Sürü halinde gezen su yılanları, üreme döneminde buraya akın ediyor. Özellikle hava ısınmaya başladığında ortamda insan yoksa çevreye yayılıyor.'İnsanlardan kaçıyorlar'Zehirsiz bir tür olan su yılanları insanlardan kaçıyor. Bölge halkı, yolda bu manzara ile karşılaşan vatandaşların yılanlara zarar vermemesini istiyor.
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hakkari, yüksekova, yılan
Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor
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Hakkari Yüksekova'da yılın bu zamanı yılan istilası yaşanıyor. İki köy arasındaki bölgede su yılanları sürü halinde geziyor. Bölge halkı, yılanların zararsız olduğunu, görenlerin hiçbirine zarar vermemesini istiyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yılın bu zamanı çok sayıda yılan görülüyor.
Brezilya'da Sao Paulo açıklarında bulunan Queimada Grande Adası'nda 4 binden fazla zehirli yılan yaşadığı biliniyor. Adaya halk tarafından ''Yılan Adası'' deniliyor.
Yüksekova'daki görüntü de ''Yılan Adası''nı andırdığı için bölgeye "Yılan Pınarı" deniliyor.
Sürü halinde gezen su yılanları, üreme döneminde buraya akın ediyor. Özellikle hava ısınmaya başladığında ortamda insan yoksa çevreye yayılıyor.
'İnsanlardan kaçıyorlar'
Zehirsiz bir tür olan su yılanları insanlardan kaçıyor. Bölge halkı, yolda bu manzara ile karşılaşan vatandaşların yılanlara zarar vermemesini istiyor.