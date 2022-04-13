https://tr.sputniknews.com/20220413/yuksekovada-suru-halindeki-yilanlar-brezilyanin-yilan-adasini-andiriyor-1055534983.html

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor

Yüksekova'da sürü halindeki yılanlar Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor

Hakkari Yüksekova'da yılın bu zamanı yılan istilası yaşanıyor. İki köy arasındaki bölgede su yılanları sürü halinde geziyor. Bölge halkı, yılanların zararsız... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T17:52+0300

2022-04-13T17:52+0300

2022-04-13T17:52+0300

yaşam

hakkari

yüksekova

yılan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055535079_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_aaae2cc17e2d907a04361076557df2b0.jpg

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yılın bu zamanı çok sayıda yılan görülüyor.Brezilya'da Sao Paulo açıklarında bulunan Queimada Grande Adası'nda 4 binden fazla zehirli yılan yaşadığı biliniyor. Adaya halk tarafından ''Yılan Adası'' deniliyor.Yüksekova'daki görüntü de ''Yılan Adası''nı andırdığı için bölgeye "Yılan Pınarı" deniliyor.Sürü halinde gezen su yılanları, üreme döneminde buraya akın ediyor. Özellikle hava ısınmaya başladığında ortamda insan yoksa çevreye yayılıyor.'İnsanlardan kaçıyorlar'Zehirsiz bir tür olan su yılanları insanlardan kaçıyor. Bölge halkı, yolda bu manzara ile karşılaşan vatandaşların yılanlara zarar vermemesini istiyor.

hakkari

yüksekova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hakkari, yüksekova, yılan