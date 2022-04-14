https://tr.sputniknews.com/20220414/100-yillik-tas-binanin-kapilari-hirsizlara-karsi-briket-orulerek-kapatildi-1055552970.html
100 yıllık taş binanın kapıları, hırsızlara karşı briket örülerek kapatıldı
100 yıllık taş binanın kapıları, hırsızlara karşı briket örülerek kapatıldı
Gaziantep'te, tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanı içindeki Bey Mahallesi'nde 100 yıllık taş binanın kapıları, son zamanlarda artan hırsızlıkların... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T11:46+0300
2022-04-14T11:46+0300
2022-04-14T11:46+0300
yaşam
türkiye
gaziantep
tarihi bina
briket ev
hırsızlık
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Gaziantep'te, dar ve çıkmaz sokakları, avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, kimsenin yaşamadığı evlere geçen aylarda sık sık giren hırsızlar, kapı ve pencere demirleri ile içindeki malzemeleri çaldı.Hırsızlıkların önüne geçmek isteyen ev sahipleri, kapı ve pencerelerini briket duvar örerek kapattı. Son olarak da Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve geçmişte restoran ile kafe hizmeti veren ancak son dönemlerde atıl durumda kalan asırlık binanın kapı, pencere, musluk, klima ve kabloları çalındı.Madde bağımlıları tarafından da ateşe verilen binada yangın çıkmasıyla tedirgin olan mahalleli, durumu ev sahibine iletti. Bunun üzerine ev sahibi, 100 yıllık taş binanın kapılarını briketle duvar örerek girişe kapattı.'Tarihi binaya duvar örmek zorunda kalındı'Mahalle esnafından Hanifi Tüylüce, tarihi yapıya birçok defa hırsız girdiğini ve çaresiz kalan mülk sahibinin, binanın girişine duvar ördürdüğünü söyledi.Hırsızlık olaylarından dolayı esnaf olarak tedirgin olduklarını belirten Tüylüce, "Bu binanın kapı, pencere, kablo, musluk gibi birçok aksesuarı çalındı. Bunun üzerine çaresiz kalan sahibi, tarihi binaya duvar ördürmek zorunda kaldı. Şu an çok kötü bir görünümü var ancak mülk sahibinin yapacağı başka bir şey de kalmadı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/istanbulda-yikilip-yeniden-yapilacak-binalarin-ilk-yapildigi-tarihteki-imar-haklari-geri-verildi-1050726147.html
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türkiye, gaziantep, tarihi bina, briket ev, hırsızlık
100 yıllık taş binanın kapıları, hırsızlara karşı briket örülerek kapatıldı
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Gaziantep'te, tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanı içindeki Bey Mahallesi'nde 100 yıllık taş binanın kapıları, son zamanlarda artan hırsızlıkların önlenmesi için briket duvar örülerek kapatıldı.
Gaziantep'te, dar ve çıkmaz sokakları, avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, kimsenin yaşamadığı evlere geçen aylarda sık sık giren hırsızlar, kapı ve pencere demirleri ile içindeki malzemeleri çaldı.
Hırsızlıkların önüne geçmek isteyen ev sahipleri, kapı ve pencerelerini briket duvar örerek kapattı. Son olarak da Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve geçmişte restoran ile kafe hizmeti veren ancak son dönemlerde atıl durumda kalan asırlık binanın kapı, pencere, musluk, klima ve kabloları çalındı.
Madde bağımlıları tarafından da ateşe verilen binada yangın çıkmasıyla tedirgin olan mahalleli, durumu ev sahibine iletti. Bunun üzerine ev sahibi, 100 yıllık taş binanın kapılarını briketle duvar örerek girişe kapattı.
'Tarihi binaya duvar örmek zorunda kalındı'
Mahalle esnafından Hanifi Tüylüce, tarihi yapıya birçok defa hırsız girdiğini ve çaresiz kalan mülk sahibinin, binanın girişine duvar ördürdüğünü söyledi.
Hırsızlık olaylarından dolayı esnaf olarak tedirgin olduklarını belirten Tüylüce, "Bu binanın kapı, pencere, kablo, musluk gibi birçok aksesuarı çalındı. Bunun üzerine çaresiz kalan sahibi, tarihi binaya duvar ördürmek zorunda kaldı. Şu an çok kötü bir görünümü var ancak mülk sahibinin yapacağı başka bir şey de kalmadı" dedi.