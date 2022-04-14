Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220414/100-yillik-tas-binanin-kapilari-hirsizlara-karsi-briket-orulerek-kapatildi-1055552970.html
100 yıllık taş binanın kapıları, hırsızlara karşı briket örülerek kapatıldı
100 yıllık taş binanın kapıları, hırsızlara karşı briket örülerek kapatıldı
Gaziantep'te, tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanı içindeki Bey Mahallesi'nde 100 yıllık taş binanın kapıları, son zamanlarda artan hırsızlıkların... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T11:46+0300
2022-04-14T11:46+0300
yaşam
türkiye
gaziantep
tarihi bina
briket ev
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055552589_0:78:750:500_1920x0_80_0_0_cc7150b23a33546a919423815eccf6b9.jpg
Gaziantep'te, dar ve çıkmaz sokakları, avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, kimsenin yaşamadığı evlere geçen aylarda sık sık giren hırsızlar, kapı ve pencere demirleri ile içindeki malzemeleri çaldı.Hırsızlıkların önüne geçmek isteyen ev sahipleri, kapı ve pencerelerini briket duvar örerek kapattı. Son olarak da Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve geçmişte restoran ile kafe hizmeti veren ancak son dönemlerde atıl durumda kalan asırlık binanın kapı, pencere, musluk, klima ve kabloları çalındı.Madde bağımlıları tarafından da ateşe verilen binada yangın çıkmasıyla tedirgin olan mahalleli, durumu ev sahibine iletti. Bunun üzerine ev sahibi, 100 yıllık taş binanın kapılarını briketle duvar örerek girişe kapattı.'Tarihi binaya duvar örmek zorunda kalındı'Mahalle esnafından Hanifi Tüylüce, tarihi yapıya birçok defa hırsız girdiğini ve çaresiz kalan mülk sahibinin, binanın girişine duvar ördürdüğünü söyledi.Hırsızlık olaylarından dolayı esnaf olarak tedirgin olduklarını belirten Tüylüce, "Bu binanın kapı, pencere, kablo, musluk gibi birçok aksesuarı çalındı. Bunun üzerine çaresiz kalan sahibi, tarihi binaya duvar ördürmek zorunda kaldı. Şu an çok kötü bir görünümü var ancak mülk sahibinin yapacağı başka bir şey de kalmadı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/istanbulda-yikilip-yeniden-yapilacak-binalarin-ilk-yapildigi-tarihteki-imar-haklari-geri-verildi-1050726147.html
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055552589_83:0:750:500_1920x0_80_0_0_3910f05acc3bb2c12805b649a900cbd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, gaziantep, tarihi bina, briket ev, hırsızlık

100 yıllık taş binanın kapıları, hırsızlara karşı briket örülerek kapatıldı

11:46 14.04.2022
© DHA100 yıllık taş binanın kapıları, hırsızlara karşı briket örülerek kapatıldı
100 yıllık taş binanın kapıları, hırsızlara karşı briket örülerek kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Gaziantep'te, tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanı içindeki Bey Mahallesi'nde 100 yıllık taş binanın kapıları, son zamanlarda artan hırsızlıkların önlenmesi için briket duvar örülerek kapatıldı.
Gaziantep'te, dar ve çıkmaz sokakları, avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, kimsenin yaşamadığı evlere geçen aylarda sık sık giren hırsızlar, kapı ve pencere demirleri ile içindeki malzemeleri çaldı.
Hırsızlıkların önüne geçmek isteyen ev sahipleri, kapı ve pencerelerini briket duvar örerek kapattı. Son olarak da Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve geçmişte restoran ile kafe hizmeti veren ancak son dönemlerde atıl durumda kalan asırlık binanın kapı, pencere, musluk, klima ve kabloları çalındı.
Madde bağımlıları tarafından da ateşe verilen binada yangın çıkmasıyla tedirgin olan mahalleli, durumu ev sahibine iletti. Bunun üzerine ev sahibi, 100 yıllık taş binanın kapılarını briketle duvar örerek girişe kapattı.

'Tarihi binaya duvar örmek zorunda kalındı'

Mahalle esnafından Hanifi Tüylüce, tarihi yapıya birçok defa hırsız girdiğini ve çaresiz kalan mülk sahibinin, binanın girişine duvar ördürdüğünü söyledi.
Hırsızlık olaylarından dolayı esnaf olarak tedirgin olduklarını belirten Tüylüce, "Bu binanın kapı, pencere, kablo, musluk gibi birçok aksesuarı çalındı. Bunun üzerine çaresiz kalan sahibi, tarihi binaya duvar ördürmek zorunda kaldı. Şu an çok kötü bir görünümü var ancak mülk sahibinin yapacağı başka bir şey de kalmadı" dedi.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
TÜRKİYE
İstanbul’da yıkılıp yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi
12 Kasım 2021, 09:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала