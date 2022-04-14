https://tr.sputniknews.com/20220414/100-yillik-tas-binanin-kapilari-hirsizlara-karsi-briket-orulerek-kapatildi-1055552970.html

100 yıllık taş binanın kapıları, hırsızlara karşı briket örülerek kapatıldı

100 yıllık taş binanın kapıları, hırsızlara karşı briket örülerek kapatıldı

Gaziantep'te, tarihi evlerin bulunduğu kentsel sit alanı içindeki Bey Mahallesi'nde 100 yıllık taş binanın kapıları, son zamanlarda artan hırsızlıkların... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T11:46+0300

2022-04-14T11:46+0300

2022-04-14T11:46+0300

yaşam

türkiye

gaziantep

tarihi bina

briket ev

hırsızlık

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Gaziantep'te, dar ve çıkmaz sokakları, avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, kimsenin yaşamadığı evlere geçen aylarda sık sık giren hırsızlar, kapı ve pencere demirleri ile içindeki malzemeleri çaldı.Hırsızlıkların önüne geçmek isteyen ev sahipleri, kapı ve pencerelerini briket duvar örerek kapattı. Son olarak da Atatürk Bulvarı'nda yer alan ve geçmişte restoran ile kafe hizmeti veren ancak son dönemlerde atıl durumda kalan asırlık binanın kapı, pencere, musluk, klima ve kabloları çalındı.Madde bağımlıları tarafından da ateşe verilen binada yangın çıkmasıyla tedirgin olan mahalleli, durumu ev sahibine iletti. Bunun üzerine ev sahibi, 100 yıllık taş binanın kapılarını briketle duvar örerek girişe kapattı.'Tarihi binaya duvar örmek zorunda kalındı'Mahalle esnafından Hanifi Tüylüce, tarihi yapıya birçok defa hırsız girdiğini ve çaresiz kalan mülk sahibinin, binanın girişine duvar ördürdüğünü söyledi.Hırsızlık olaylarından dolayı esnaf olarak tedirgin olduklarını belirten Tüylüce, "Bu binanın kapı, pencere, kablo, musluk gibi birçok aksesuarı çalındı. Bunun üzerine çaresiz kalan sahibi, tarihi binaya duvar ördürmek zorunda kaldı. Şu an çok kötü bir görünümü var ancak mülk sahibinin yapacağı başka bir şey de kalmadı" dedi.

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türkiye, gaziantep, tarihi bina, briket ev, hırsızlık