https://tr.sputniknews.com/20220414/azerbaycana-girislerde-kovid-19-test-zorunlulugu-kalkti-1055566916.html

Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 test zorunluluğu kalktı

Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 test zorunluluğu kalktı

Azerbaycan'a girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T18:27+0300

2022-04-14T18:27+0300

2022-04-14T18:26+0300

koronavirüs

azerbaycan

kovid-19

koronavirüs

pcr

test

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Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye girişlerde yolcuların Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar aldı.Karar gereği yarından itibaren Azerbaycan'a giriş yapan yolculardan Kovid-19 PCR testi istenmeyecek.Karara göre iç hat uçak yolcularından ve Bakü'den İran üzerinden Nahçıvan'a giden otobüs yolcularından da PCR test talep edilmeyecek.

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azerbaycan, kovid-19, koronavirüs, pcr, test