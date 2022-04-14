https://tr.sputniknews.com/20220414/azerbaycana-girislerde-kovid-19-test-zorunlulugu-kalkti-1055566916.html
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 test zorunluluğu kalktı
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 test zorunluluğu kalktı
Azerbaycan'a girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T18:27+0300
2022-04-14T18:27+0300
2022-04-14T18:26+0300
koronavirüs
azerbaycan
kovid-19
koronavirüs
pcr
test
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Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye girişlerde yolcuların Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar aldı.Karar gereği yarından itibaren Azerbaycan'a giriş yapan yolculardan Kovid-19 PCR testi istenmeyecek.Karara göre iç hat uçak yolcularından ve Bakü'den İran üzerinden Nahçıvan'a giden otobüs yolcularından da PCR test talep edilmeyecek.
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azerbaycan, kovid-19, koronavirüs, pcr, test
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 test zorunluluğu kalktı
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Azerbaycan'a girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı
Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye girişlerde yolcuların Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar aldı.
Karar gereği yarından itibaren Azerbaycan'a giriş yapan yolculardan Kovid-19 PCR testi istenmeyecek.
Karara göre iç hat uçak yolcularından ve Bakü'den İran üzerinden Nahçıvan'a giden otobüs yolcularından da PCR test talep edilmeyecek.