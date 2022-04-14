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https://tr.sputniknews.com/20220414/bodrum-belediyesi-ozel-kalem-muduru-taciz-ve-darp-iddiasiyla-gorevden-uzaklastirildi-1055546003.html
Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü, 'taciz' ve 'darp' iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü, 'taciz' ve 'darp' iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A., belediye personeli M.A.'yı bir restoranda taciz ve darp ettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı. S.A. hakkında... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T01:32+0300
2022-04-14T01:32+0300
türkiye
bodrum belediyesi
taciz
görevden uzaklaştırma
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Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A., dün gece Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bir restorana gitti. Alkollü olduğu ileri sürülen S.A., o sırada restoranda bulunan belediye personeli M.A. ile karşılaştı. S.A., iddiaya göre, M.A.'ya tacizde bulunup, darbetti.Durum karşısında panikleyen M.A. restoranın tuvaletine kaçıp, durumu polise bildirdi. Olayın ardından ifadesi alınan S.A. serbest bırakılırken, darp raporu alan M.A. ise şikayetçi oldu.Görevden uzaklaştırıldıBodrum Belediyesi'nce olayın ardından yaptığı açıklamada S.A.'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Bodrum Belediyesi'nde görev yapan iki personelin adının karıştığı, mesai saatleri dışında özel bir işletmede yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak idari soruşturma başlatılmıştır. İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır" denildi
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bodrum belediyesi, taciz, görevden uzaklaştırma

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü, 'taciz' ve 'darp' iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

01:32 14.04.2022
© AABodrum Belediyesi
Bodrum Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA
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Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A., belediye personeli M.A.'yı bir restoranda taciz ve darp ettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı. S.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A., dün gece Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bir restorana gitti. Alkollü olduğu ileri sürülen S.A., o sırada restoranda bulunan belediye personeli M.A. ile karşılaştı. S.A., iddiaya göre, M.A.'ya tacizde bulunup, darbetti.

Durum karşısında panikleyen M.A. restoranın tuvaletine kaçıp, durumu polise bildirdi. Olayın ardından ifadesi alınan S.A. serbest bırakılırken, darp raporu alan M.A. ise şikayetçi oldu.

Görevden uzaklaştırıldı

Bodrum Belediyesi'nce olayın ardından yaptığı açıklamada S.A.'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Bodrum Belediyesi'nde görev yapan iki personelin adının karıştığı, mesai saatleri dışında özel bir işletmede yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak idari soruşturma başlatılmıştır. İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır" denildi
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