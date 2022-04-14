https://tr.sputniknews.com/20220414/cekicli-saldirgan-ozur-diledi-tahliye-talebi-reddedildi-1055567518.html
Çekiçli saldırgan özür diledi, tahliye talebi reddedildi
Çekiçli saldırgan özür diledi, tahliye talebi reddedildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk, 7 suçtan tutuklu yargılandığı... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T18:52+0300
2022-04-14T18:52+0300
2022-04-14T18:50+0300
türkiye
ankara
çankaya
korna
sürücü
ankara ve istanbul'da terör saldırıları
özgür öztürk
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Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk'ün yargılanmasına başlandı.Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Özgür Öztürk müşteki Boğaçhan Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa savunmasını yapması için söz verdi.Özgür Ö, olay günü çocuğunun rahatsızlandığı haberini aldıktan sonra aceleyle trafiğe çıktığını, çocuğuna yetişmek için süratli bir şekilde eve gitmek zorunda kaldığını iddia etti.Olay anında kırmızı ışıkta geçtiğini fark etmediğini savunan Öztürk, şunları söyledi:Müşteki Boğaçhan Y. de trafikte seyir halindeyken sanığın aracıyla önünde durduğunu, kornaya basıp, el kol hareketleri yaptığını daha sonra sinirli bir şekilde arabasından indiğini söyledi.Boğaçhan Y, "Kapımı açmaya çalıştı. Açık olan camdan içeri bana doğru yanan sigara attı. Dönüp giderken ana avrat küfür etti ‘Ben sana sorarım’ deyip bagajdan aldığı çekiçle saldırdı. Ben de delil amaçlı olanları videoya çektim. Aracımın camı kırıldı, çekiç bana gelmesin diye yana doğru yattım" diye konuştu.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıklamak için mahkemeden süre isterken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları da müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle bazı suçlamalar açısından düşme kararı verileceğini, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘kişiyi hürriyetinden alıkoymak’ suçlarından da verilebilecek cezanın sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.Ne olmuştu?Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda 4 Mart'ta kırmızı ışığı ihlal eden Özgür Ö, kendisini korna çalarak uyaran bir sürücüye, aracının bagajından aldığı çekiçle saldırmıştı. Uyarıda bulunan sürücünün otomobilinin camını da kıran şüpheli, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Özgür Ö, "silahla tehdit", "hürriyetten yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanmıştı.Özgür Ö, hakkındaki iddianamede, sanığın , "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan" 4 yıldan 14 yıla, "silahlı tehditten" 2 yıldan 5 yıla, "hakaretten" 3 aydan 2 yıla, "ulaşım aracının alıkonulmasından" 1 yıldan 3 yıla, "mala zarar vermekten" 4 aydan 3 yıla, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 1 yıldan 6 yıla ve "yaralamaya teşebbüsten" 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220321/trafikte-cekicle-baska-bir-arac-surucusune-saldiran-kisinin-34-yila-kadar-hapsi-istendi-1054924317.html
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ankara, çankaya, korna, sürücü, ankara ve istanbul'da terör saldırıları, özgür öztürk
Çekiçli saldırgan özür diledi, tahliye talebi reddedildi
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği için korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk, 7 suçtan tutuklu yargılandığı davada şikayetini geri çeken müşteriden özür dileyerek, tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Ankara'da trafikte ışık ihlali yaptığı için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Öztürk'ün yargılanmasına başlandı.
Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Özgür Öztürk müşteki Boğaçhan Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.
Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa savunmasını yapması için söz verdi.
Özgür Ö, olay günü çocuğunun rahatsızlandığı haberini aldıktan sonra aceleyle trafiğe çıktığını, çocuğuna yetişmek için süratli bir şekilde eve gitmek zorunda kaldığını iddia etti.
Olay anında kırmızı ışıkta geçtiğini fark etmediğini savunan Öztürk, şunları söyledi:
"Boğaçhan bey korna çalınca, öfkemi kontrol edemedim ve araçtan indim. Küfürleştik ve kendisini araçtan indirmeye çalıştım. Daha sonra bagajda elime çekiç geçti ve olay gerçekleşti. Olayın görüntüsünde sadece benim saldırdığım an var. Daha önceki sözlü tartışma kayıt altına alınmamış. Öfkeyle ne dediğimi hatırlamıyorum. Kendisinden özür diliyorum pişmanım."
Müşteki Boğaçhan Y. de trafikte seyir halindeyken sanığın aracıyla önünde durduğunu, kornaya basıp, el kol hareketleri yaptığını daha sonra sinirli bir şekilde arabasından indiğini söyledi.
Boğaçhan Y, "Kapımı açmaya çalıştı. Açık olan camdan içeri bana doğru yanan sigara attı. Dönüp giderken ana avrat küfür etti ‘Ben sana sorarım’ deyip bagajdan aldığı çekiçle saldırdı. Ben de delil amaçlı olanları videoya çektim. Aracımın camı kırıldı, çekiç bana gelmesin diye yana doğru yattım" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıklamak için mahkemeden süre isterken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları da müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle bazı suçlamalar açısından düşme kararı verileceğini, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘kişiyi hürriyetinden alıkoymak’ suçlarından da verilebilecek cezanın sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.
Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.
Ne olmuştu?
Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda 4 Mart'ta kırmızı ışığı ihlal eden Özgür Ö, kendisini korna çalarak uyaran bir sürücüye, aracının bagajından aldığı çekiçle saldırmıştı. Uyarıda bulunan sürücünün otomobilinin camını da kıran şüpheli, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Özgür Ö, "silahla tehdit", "hürriyetten yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanmıştı.
Özgür Ö, hakkındaki iddianamede, sanığın , "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan" 4 yıldan 14 yıla, "silahlı tehditten" 2 yıldan 5 yıla, "hakaretten" 3 aydan 2 yıla, "ulaşım aracının alıkonulmasından" 1 yıldan 3 yıla, "mala zarar vermekten" 4 aydan 3 yıla, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" 1 yıldan 6 yıla ve "yaralamaya teşebbüsten" 8 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.